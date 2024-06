A- A+

Violência Pai é preso após ser flagrado abusando filha internada na UTI de hospital em São Paulo Caso ocorreu no último mês de maio e foi registrado por funcionários do hospital

Um pai foi preso após ser filmado abusando a sua própria filha, de 17 anos, enquanto ela estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital no Estado de São Paulo, no último mês de maio.

Foram os funcionários da equipe médica que filmaram os abusos e realizaram a denúncia.

Denúncia

Os vídeos foram coletados pelos profissionais de enfermagem durante uma madrugada, após eles notarem comportamentos estranhos do homem.

As imagens comprovam que o criminoso colocava as mãos por dentro do avental da vítima, alisando seios, pernas e outras partes do corpo.

Ao todo, sete funcionários deram seus testemunhos sobre o caso. Eles disseram que a todo momento em que o pai acompanhava a paciente, ela apresentava nervosismo, taquicardia e alteração nos sinais vitais.

Uma das testemunhas acrescentou que, na manhã seguinte às filmagens, "percebeu que a adolescente estava muito agitada no momento de trocar a fralda, e notou que as partes íntimas dela estavam com muita vermelhidão e fissuras", contou.

“Tivemos a constatação, realmente, através do exame de corpo de delito, que é o documento mais importante, onde realmente se constatou o abuso sexual, as lesões provenientes desse abuso que esse pai cometia”, alegou Kelly Cristina Sacchetto, delegada seccional de São Bernardo do Campo, durante o programa Profissão Repórter.

Prisão

O laudo produzido pelo Instituto Médico Legal (IML) concluiu que a adolescente apresentava lesões compatíveis com atos libidinosos e que o crime havia sido recente.

O homem foi preso no dia 13 de maio e teve a prisão temporária convertida em preventiva pela Justiça.

Agora, ele é réu por estupro de vulnerável.

Mãe da jovem defende o homem

Mesmo diante dos fatos, a mãe da vítima defendeu o marido. Procurada pela reportagem do programa, ela disse confiar na inocência do progênitor.

“Ele não fez nada. Um pai muito presente na vida dos meus filhos. Muito amoroso. Ali, para mim, foi um momento de desespero [...] Ninguém chamou a gente para conversar. Acharam melhor estar expondo ele. Destruiu a minha família. Nós somos dependentes dele para tudo", disse.

A adolescente continua internada na UTI do hospital.

