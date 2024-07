Parlamento Europeu votará em 18 de julho se aprova novo mandato de Ursula von der Leyen

A- A+

O Parlamento Europeu anunciou nesta quinta-feira (11) que a sessão de votação que poderá validar um segundo mandato de Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia será no dia 18 de julho em sua sede em Estrasburgo, França.

Uma porta-voz do Parlamento Europeu informou que a sessão está marcada para a próxima quinta-feira, às 11h GMT (8h em Brasília), após um debate pela manhã.

Von der Leyen recebeu o apoio dos líderes dos países da União Europeia para um segundo mandato no final de junho, e agora essa nomeação deve obter o voto favorável de 361 dos 720 eurodeputados para ser validada. A votação será secreta.

Quando foi eleita para presidir a Comissão Europeia em 2019, Von der Leyen obteve um resultado apertado, com 19 votos a mais do que o necessário.

O bloco político do Partido Popular Europeu (PPE, à direita), que apoia a candidatura de Von der Leyen, tem a maior bancada do Parlamento Europeu, com 188 assentos.

Ela também deve receber o apoio do bloco social-democrata (136 assentos, segundo maior grupo) e do Renew Europe (Renovar Europa, liberais e centristas, 77 assentos, quarto maior grupo), para um total teórico de 401 votos.

No entanto, estes três blocos políticos admitem que o apoio a Von der Leyen não é unânime e que muitos não manterão este respaldo, por isso o resultado deve ser apertado.

Von der Leyen multiplicou os contatos com os Verdes esta semana (53 assentos) para garantir o apoio necessário.

O Parlamento Europeu deve também reconduzir a conservadora maltesa Roberta Metsola como presidente do Legislativo, além de eleger 14 vice-presidentes.

