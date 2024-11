Parque Santana recebe ação gratuita voltada à saúde e ao meio ambiente neste sábado (30)

A- A+

O Parque Santana Ariano Suassuna, localizado no bairro de Santana, na Zona Norte do Recife, recebe, neste sábado (30), das 8h às 12h, o “Green nas Ruas”, iniciativa gratuita voltada à saúde e ao meio ambiente.

Direcionada para todas as idades, a ação é promovida pela Green Paperless, empresa que tem a missão de acelerar a transformação digital nas instituições de saúde. O objetivo do evento é chamar a atenção da população sobre a importância de manter os cuidados com a saúde e com a natureza em dia.

Durante toda a manhã, as pessoas poderão tirar dúvidas com nutricionistas e psicólogos sobre alimentação saudável; participar de aulas de dança e de ginástica funcional; e ainda verificar como estão a taxa de glicose e aferir a pressão cardíaca – fundamentais para a manutenção do bem-estar individual. Para os pequenos, haverá atividades recreativas.

“Sabemos que, para termos um estilo de vida saudável, é preciso que os cuidados com o corpo e com a mente, assim como com a natureza, ‘caminhem juntos’. É por isso que também realizaremos, durante a manhã, uma roda de conversa sobre a saúde mental”, comentou Genilson Cavalcante, CEO da Green Paperless.

Além dos cuidados com o corpo, a iniciativa também abordará ações direcionadas à preservação do meio ambiente.

“Estaremos com um espaço para depósito de eletrônicos inutilizados e, posteriormente, encaminharemos o material recebido para reciclagem. E, como agradecimento aos participantes que nos ajudarem com essa causa, daremos mimos em forma de sementes e mudas de plantas”, disse Cavalcante.

Green Paperless

Membro do Ecossistema MV com mais de dez anos de existência, a Green Paperless tem a missão de acelerar a transformação digital nas instituições de saúde.

Presente no Brasil, Guatemala, Panamá, Costa Rica e Uruguai, a healthtech promove a redução do papel nas organizações, digitalizando documentos, melhorando os processos desde a recepção até o envio digital dos documentos para operadoras de planos de saúde. Saiba mais no site da empresa.

Serviço

Green nas Ruas

Data: 30 de novembro

Horário: 8h às 12h

Local: Parque de Santana (R. Jorge Gomes de Sá – Santana)

Entrada: Gratuita



