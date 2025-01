Passageiros de avião que pegou fogo na Coreia do Sul abriram portas de emergência por conta própria

A- A+

O fogo se espalhou rapidamente após começar perto do final da cabine do avião. Mas o capitão, apesar de ter sido informado do perigo crescente, não anunciou uma ordem de evacuação no interfone.

O que se seguiu foi uma cena caótica de quase 170 passageiros gritando e empurrando uns aos outros em pânico, desesperados para sair do avião e salvar suas vidas.

Era terça-feira à noite, no aeroporto de Busan, Coreia do Sul, com milhões celebrando o feriado do Ano Novo Lunar. Alguns estavam indo para Hong Kong, no voo ABL391 da Air Busan, que estava atrasado.

Ele ainda estava no solo minutos após sua decolagem programada para 22h15, quando os passageiros avistaram uma chama nos compartimentos superiores na parte traseira esquerda do avião.

O incidente aconteceu apenas um mês após o pior desastre aéreo em solo sul-coreano, e essa tragédia, que envolveu outra companhia aérea de baixo custo, provavelmente estaria fresca na mente das pessoas a bordo.

“Chamas saíam das brechas entre as portas dos compartimentos superiores”, Shin Min-su, que estava no voo, disse aos repórteres mais tarde. “As pessoas gritavam tentando sair, mas havia uma fila, então elas ficaram presas.”

Shin disse que se levantou para tentar apagar o fogo. Mas quando tentou abrir os compartimentos superiores, um comissário de bordo disse para ele não fazer isso.

A tripulação de cabine relatou a situação ao capitão, que desligou os sistemas hidráulico e de combustível do avião e, de acordo com a companhia aérea, declarou uma evacuação de emergência. Mas os passageiros não receberam nenhuma informação sobre isso. A companhia aérea diria mais tarde, "não havia tempo para um anúncio separado".

“Muita fumaça encheu o interior”, disse Jeong Yeong-jun, outro passageiro, à KBS, uma emissora sul-coreana. “Daí em diante, os passageiros continuaram empurrando para frente, gritando ao meu redor: "Abra a porta, abra a porta!"

Kim Dong-wan e outros passageiros disseram aos repórteres que abriram algumas portas do avião por conta própria e pularam nos escorregadores para escapar. Pelo menos uma das portas de emergência foi aberta por um comissário de bordo, informou a Yonhap News Agency.

A Air Busan não forneceu um relato detalhado da evacuação até quarta-feira à noite, mas todas as 176 pessoas a bordo — incluindo 169 passageiros, dois pilotos, quatro comissários de bordo e um engenheiro de voo — sobreviveram. Três passageiros sofreram ferimentos leves no processo de evacuação, enquanto quatro comissários de bordo foram brevemente hospitalizados após inalar fumaça, disse a companhia aérea.

Após escapar, alguns passageiros começaram a filmar a cena e compartilhar vídeos com organizações de notícias. A filmagem mostrou fumaça saindo de uma saída de emergência enquanto os passageiros deslizavam pelos escorregadores de emergência, alguns rolando para a pista sem ninguém os ajudando a pousar.

As pessoas gritavam por suas famílias. “Tivemos sorte de não termos decolado!”, alguém disse.

Os bombeiros chegaram ao local minutos depois, depois que o avião esvaziou. Eles se concentraram em salvar as asas do avião porque 35.000 libras de combustível estavam armazenadas lá. O incêndio foi extinto às 23h30, mas a fuselagem do jato Airbus A321-200 foi destruída.

A falta de um aviso aos passageiros levanta preocupações sobre se a tripulação da Air Busan seguiu os procedimentos de segurança padrão, disseram especialistas em aviação.

Kim In-gyu, diretor administrativo do Centro de Treinamento de Voo da Universidade Aeroespacial da Coreia, disse que o protocolo adequado exigia que o capitão anunciasse os procedimentos de emergência no interfone da cabine. Ele acrescentou que os comissários de bordo devem normalmente orientar os passageiros usando megafones para dar-lhes comandos claros e curtos.

“Idealmente, a tripulação de cabine se encarregaria de evacuar a aeronave”, disse Keith Tonkin, especialista em aviação e diretor administrativo da Aviation Projects em Brisbane, Austrália. No melhor cenário, “os passageiros estariam seguindo as instruções”, disse ele.

O Sr. Kim acrescentou que os comissários de bordo deveriam primeiro ter afastado os passageiros do fogo. Então eles deveriam ter descido os escorregadores primeiro, ajudado os passageiros a descer e os direcionado para longe dos escorregadores. Finalmente, ele disse, as portas do avião que não eram saídas de emergência deveriam ser abertas apenas pelos membros da tripulação.

Em uma declaração, a Air Busan, uma subsidiária da Asiana Airlines, uma das duas principais companhias aéreas da Coreia do Sul, disse que sua tripulação seguiu o protocolo e pediu desculpas aos seus clientes. A causa do incêndio continua sob investigação.

Na quarta-feira, o Ministério dos Transportes disse que havia conduzido uma investigação antiterrorismo e descoberto que nenhum item proibido havia sido transportado na aeronave.

Nas últimas semanas, autoridades de transporte da Coreia do Sul têm sido pressionadas a revisar os padrões de segurança da aviação do país. O acidente em 29 de dezembro, no qual um jato da Jeju Air caiu no Aeroporto Internacional de Muan, matou 179 pessoas. Apenas duas pessoas a bordo sobreviveram.

Uma inspeção de segurança pelo governo descobriu que sete aeroportos sul-coreanos no total tinham estruturas de concreto contendo dispositivos de navegação perto de suas pistas, semelhantes àquela em Muan — na qual o jato da Jeju Air caiu e que não atendia às recomendações de segurança. As autoridades também descobriram que várias companhias aéreas de baixo custo não cumpriram as verificações de segurança.

Na semana passada, o governo ordenou que nove companhias aéreas de baixo custo reforçassem medidas de segurança , que incluem redução de horas de voo, melhoria do treinamento de pilotos e aumento do número de trabalhadores de manutenção.

Na quarta-feira, um passageiro do voo da Air Busan permaneceu no hospital. A companhia aérea cancelou oito voos planejados para quarta-feira no aeroporto, conhecido formalmente como Aeroporto Internacional de Gimhae, mas todos os outros voos operaram normalmente.

Kim, especialista em aviação, disse que foi uma sorte que o incêndio tenha começado antes do avião decolar.

“Se o avião tivesse chegado na hora, se estivesse em voo”, disse ele, “teria sido uma situação muito séria”.

