BRASIL CFM pede que Anvisa reveja proibição do uso de fenol para médicos Anvisa vetou uso da substância após a morte de um empresário em São Paulo no início do mês

O Conselho Federal de Medicina (CFM) pediu, nesta terça-feira (25)m para que a Anvisa reveja a proibição da venda e uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde ou estéticos no Brasil.



A medida foi publicada pela Agência no Diário Oficial da União (DOU) dessa segunda-feira. Em ofício, o conselho diz concordar com restrições à venda de fenol no Brasil, “que vinha sendo comercializado sem maior controle até mesmo pela internet”.





No entanto, o CFM entende que a regra precisa de ajustes, pois a proibição se estende também ao uso de fenol por médicos.



“Essa Resolução se mostra excessiva ao proibir o uso do fenol também pelos médicos, os quais constituem um grupo de profissionais capacitados e habilitados para seu manuseio em tratamentos oferecidos aos pacientes em locais que obedeçam às normas da vigilância sanitária”, diz o ofício assinado pelo presidente do CFM, José Hiran da Silva.



Em nota publicada nesta terça-feira, a Anvisa afirma que a proibição permanecerá vigente enquanto conduz investigações sobre os potenciais danos associados ao uso da substância química, “que vem sendo utilizada em diversos procedimentos invasivos”.



“A medida cautelar adotada pela Anvisa tem o objetivo de zelar pela saúde e integridade física da população brasileira, uma vez que, até a presente data, não foram apresentados à Agência estudos que comprovem a eficácia e segurança do produto fenol para uso em tais procedimentos”, continua.



Morte



A resolução foi publicada depois da morte do empresário Henrique Silva Chagas (foto), de 27 anos, morreu em São Paulo após um peeling de fenol.



O procedimento foi feito no início deste mês pela esteticista e influenciadora Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker nas redes sociais, em que acumula mais de 200 mil seguidores.



O procedimento com peeling de fenol é baseado em uma técnica que usa substância ácida, o fenol, para causar queimaduras e descamação da pele, e deste modo, uma renovação celular no tecido humano.



É um procedimento invasivo indicado para tratar casos de envelhecimento facial severo, caracterizados por rugas profundas e textura da pele consideravelmente comprometida, como o causado por acne grave.

