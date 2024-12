Pentágono liberta detento mantido em Guantánamo desde a inauguração da cadeia militar

A- A+

O Pentágono repatriou nessa segunda-feira um detento tunisiano que foi levado para a prisão militar dos EUA na Baía de Guantánamo, em Cuba, no dia em que foi inaugurada. Ridah Bin Saleh al Yazidi, de 59 anos, nunca foi acusado no tribunal de guerra e foi aprovado para transferência há mais de uma década.

Al Yazidi passou anos na prisão durante a guerra porque não foi possível fazer acordos para repatriá-lo ou reassentá-lo.

Ele foi retirado da base em uma operação secreta. concluída 11 meses depois que o Departamento de Defesa notificou o Congresso de que havia chegado a um acordo para devolvê-lo à custódia da Tunísia, disse o Pentágono.

A transferência de Yazidi foi a quarta em duas semanas, em um esforço do governo Biden para reduzir a população de detentos na prisão, que mantinha 40 prisioneiros quando o presidente assumiu o cargo. Atualmente restam 26 detidos, 14 deles aprovados para transferência para outros países com arranjos diplomáticos e de segurança.

Outros nove estão em processo de pré-julgamento ou condenados por crimes de guerra, o que significa que a Casa Branca mais uma vez não conseguirá alcançar a ambição do presidente Barack Obama de fechar a prisão. À medida que a prisão entra em seu 24º ano em janeiro, sua missão tornou-se mais focada em julgamentos militares discretos do que na operação de prisioneiros de guerra.

Ataques do 11 de Setembro

Yazidi foi o último de uma dúzia de tunisianos detidos na prisão, a maioria dos quais foi capturada no Afeganistão ou no Paquistão após os ataques do 11 de Setembro e levada para a Baía de Guantánamo como suspeitos de terrorismo.



Ele foi enviado para a prisão durante a guerra no dia em que foi inaugurada, 11 de janeiro de 2002.



Com sua transferência, apenas uma outra pessoa, entre os 20 detentos originais, ainda está detida na prisão: Ali Hamza al-Bahlul, que está cumprindo pena de prisão perpétua por conspirar para cometer crimes de guerra como assessor de mídia de Osama bin Laden.

