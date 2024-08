Pernambucanos já podem realizar agendamento para participar da campanha nacional "Meu pai tem nome"

A- A+

Através da Defensoria Pública de Pernambuco, estão abertas as inscrições para o mutirão de reconhecimento de paternidade “Meu pai tem nome”, campanha para reconhecimento de paternidade realizada em todo o território nacional.

Este ano, serão disponibilizados 200 testes de DNA. As inscrições devem ser realizadas até o dia 09 de agosto. Os documentos necessários são: identidade, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento dos filhos.

Agendamentos

Os moradores da Região Metropolitana do Recife podem realizar o agendamento presencialmente, na sede da Defensoria Pública de Pernambuco, localizada na Av. Manoel Borba, 640, bairro da Boa Vista, no centro do Recife.

Também é possível agendar virtualmente, enviando mensagens pelo aplicativo Telegram, pelo número (81) 9.488-3026.

Já para os moradores do interior de Pernambuco, o agendamento pode ser feito no Núcleo da Defensoria das cidades participantes ou por meio de mensagens através do aplicativo Telegram, através do número (81) 9.488-3026.

Serviços

Durante a campanha “Meu pai tem nome” serão oferecidos serviços como exame de DNA de paternidade/maternidade; abertura do exame de DNA e mediação (apenas em Recife); reconhecimento de paternidade/maternidade socioafetiva com multiparentalidade; e reconhecimento de paternidade/maternidade sem multiparentalidade.

A coleta para os moradores da capital e Região Metropolitana será realizada no dia 16 de agosto, na sede da Defensoria Pública. Para os moradores do interior, a coleta ocorrerá no dia 17 de agosto, nos respectivos núcleos.

Veja também

