A- A+

Educação Enem 2024: estudante de Pernambuco que tirou nota mil é de Belo Jardim Estudante é da rede particular do município

O único participante de Pernambuco que tirou nota mil no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é estudante do município de Belo Jardim, no Agreste do Estado. A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta segunda-feira (13).

O estudante frequenta uma escola particular da cidade. Com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, apenas 12 alunos alcançaram a nota máxima, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana.

Dentre eles, apenas um estudante da rede pública alcançou a nota mil. O participante é de Minas Gerais.

Além de Pernambuco, o Nordeste somou quatro pontuações máximas, vindas do Ceará, Alagoas, Maranhão e Rio Grande do Norte. Já os outros estados que somaram nota mil foram Goiás, Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (2) e São Paulo, além do Distrito Federal.

Ainda de acordo com o Ministério da Educação (MEC), 114 redações alcançaram notas entre 980 e 1.000 em Pernambuco. Na rede pública, foram 21.

Entre 950 e 980, foram 1.928 estudantes, dos quais 352 da rede pública. As notas estão disponíveis na página do participante, que pode ser acessada com o login único da plataforma gov.br.

Veja também

PROCEDIMENTO ESTÉTICO Mulher morre após realizar "harmonização de bumbum"; médico não tinha registro, afirma Cremepe