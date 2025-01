Manifestantes fazem protesto na Abdias de Carvalho e trânsito é bloqueado

A- A+

Um protesto bloqueou o trânsito da Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões, na tarde desta segunda-feira (6). Imagens que circulam nas redes sociais mostram vias interditadas por barreiras de pneus em chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a coorporação foi acionada e uma viatura foi enviada ao local para conter as chamas. Por volta das 18h30 a corporação informou que o fogo na pista havia sido controlado. A Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) informou que agentes estão na via para orientar o trânsito.

Os manifestantes estariam protestando pela morte de dois jovens, que teriam se afogado após serem vítimas de uma tentativa de assalto.

Corpos de homens foram encontrados no Açude do Prata

Os corpos de dois homens foram achados na manhã do último sábado (4) no Açúde do Prata, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, pelo Corpo de Bombeiros.

Os dois teriam entrado na água após serem vítimas de uma tentativa de assalto no local, na última quinta-feira (2), quando foram iniciadas as buscas.

