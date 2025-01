Perspectiva: veja projeções para segurança e educação

A- A+

O ano de 2025 traz desafios e expectativas em áreas importantes para o Estado e a cidade do Recife. Na edição deste fim de semana, a Folha de Pernambuco começa abordando os setores de segurança e educação, trazendo a projeção dos responsáveis pelas secretarias, além de especialistas para analisar as principais ações que devem ser priorizadas no novo ciclo.

Assuntos como câmeras corporais em policiais, redução dos indicadores de violência, ampliação de vagas em creches e a recomposição do ensino na Rede Estadual foram alguns dos assuntos levantados.

Segurança

Em 2024, Pernambuco apresentou evolução em alguns indicadores importantes de segurança. Entretanto, com o patamar ainda não adequado, a Secretaria de Defesa Social do Estado busca intensificar as ações que levaram a uma melhora do quadro para 2025, entre elas o aumento no uso de câmeras corporais.

A utilização dos equipamentos pelos policiais foi um dos assuntos abordados no Brasil em 2024 no âmbito da segurança pública, com cada estado adotando a própria estratégia.

Câmeras

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, confirmou que é favorável ao uso e que, a partir deste ano, o Estado deve receber mais de 1.000 equipamentos.

“Eu sou a favor da câmera corporal pelo policial. É uma proteção para o cidadão e para o policial também. Houve um edital da Secretaria Nacional de Segurança Pública para que fossem destinadas câmeras corporais, Pernambuco participou e foi um dos escolhidos”, ressaltou, informando que não há um prazo para início da utilização, pois a compra dos equipamentos ainda vai passar por licitação.

O chefe do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e coordenador do Programa VIRTUS, Sandro Sayao, também é favorável ao uso das câmeras corporais. De acordo com o especialista, é necessário conscientizar os policiais que os equipamentos são importantes para todos que estão envolvidos no âmbito da segurança pública.

“Resistência para qualquer coisa nova existe, até porque as pessoas estão cercadas de preconceitos ou certos discursos. Por isso a importância da capacitação e qualificação constante das policiais. Precisamos conversar e mostrar a importância do uso dos equipamentos que venham corroborar com o papel da polícia entre nós”, analisou.

Destaque

Os últimos dados divulgados pela SDS destacaram uma redução de mortes violentas intencionais de janeiro a novembro de 2024. No ano passado, foram 3.150 homicídios, enquanto o mesmo período em 2023 somou 3.295 casos. A redução foi de 4,4%.

De acordo com o secretário de Defesa Social de Pernambuco, o trabalho de gestão foi fundamental para a evolução de certos resultados na pasta.“Conhecer o que acontece em cada área foi a primeira missão. Com esse diagnóstico feito, nós fizemos planos de ações”, explicou.

Sandro Sayao acredita que o trabalho de integração das forças de segurança deve ser mantido e reforçado para 2025.

“Um ponto positivo é o projeto ‘Juntos Pela Segurança’. Esse plano, que aponta principalmente para uma integração e trabalho conjunto de várias áreas, é uma proposta interessante e realmente vem mostrando uma repercussão nos últimos índices”, disse o especialista.

SDS planeja aumento do efetivo policial para 2025. Foto: Cicom/ SDS.

Segundo Alessandro, o investimento na formação de novos agentes de segurança é um dos focos para a gestão do Estado em 2025.

“Temos cursos de formação em andamento para 150 oficiais da Polícia Militar, mais duas turmas de 150 que vão entrar. Também começamos o curso de formação para soldado da PM e serão 2.400 novos soldados. Com gestão e investimento, vamos conseguir reduzir o crime em Pernambuco”, concluiu.

Educação

Preocupado com a defasagem de aprendizado dos estudantes que foram submetidos aos primeiros anos do Novo Ensino Médio, o Governo de Pernambuco tem como prioridade em 2025 a recomposição do ensino na Rede Estadual, principalmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

A ideia da Secretaria de Educação e Esportes é que as escolas de ensino regulares tenham uma aula a mais, enquanto os locais de ensino integral cheguem a ter duas aulas acrescentadas.

De acordo com Alexandre Schneider, titular da pasta, essa ideia de recomposição do ensino chegará a todos os alunos.

“A primeira medida que a gente tomou foi mudar o currículo escolar já para 2025. Vamos ter, além de mais aulas de Língua Portuguesa e Matemática, aulas específicas para recomposição de aprendizagem e redação. Com isso, a gente entende que os estudantes do 3º ano do Ensino Médio deste ano vão recuperar conteúdos que perderam ou não aprenderam nos dois primeiros anos do Novo Ensino Médio”, explicou o secretário.

Recomposição do ensino é foco em Pernambuco. Foto: Filipe Jordão/SEE e /SEE

Melhorias

Com 61% das escolas da rede estadual de tempo integral, em que o aluno passa mais de 7 horas no local, há uma necessidade por melhoria na estrutura oferecida tanto para os estudantes quanto para os professores.

A professora e diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe), Marília Cibelli, afirma que é preciso ampliar a oferta de escolas completamente climatizadas no Estado.

“A gente colocou como prioridade a climatização das escolas. O Estado tem uma carência de escolas totalmente climatizadas, porque a maioria tem ar-condicionado que fica na sala da gestão. Na sala de aula, não tem. Lutamos para que 100% da rede estadual seja climatizada”, disse a diretora do sindicato.

“Nós consideramos que não é um luxo, mas sim uma necessidade. A falta de climatização afeta bastante, porque quando estamos em sala de aula no calor é insuportável. Os professores e os estudantes não rendem o esperado”, completou Marília.

Creches

A educação na infância segue como grande foco do Recife para 2025, principalmente na fase inicial até os três anos de idade com as creches. Em quatro anos, a gestão subiu o número de 6,5 mil crianças matriculadas em creches da rede pública municipal para 15,6 mil crianças beneficiadas.

Vagas em creches serão aumentadas até o final do ano, garante secretário de educação. Foto: Rodolfo Loepert/ PCR

Mantido no comando da Secretaria de Educação do Recife, Fred Amancio ressalta que esse número será ampliado para 17 mil crianças matriculadas até o final de 2025.

O aumento vai ser alcançado com a entrega programada de quatro novas creches na Mangabeira, Mustardinha, Alto José do Pinho e Linha do Tiro, além de outras seis existentes que serão reformadas.

“Isso simboliza um avanço e um ganho muito grande para as famílias e crianças do Recife. Nossa cidade é um dos poucos municípios do Brasil que 100% das vagas de creche são de tempo integral, onde a criança passa o dia inteiro, com acesso a cinco refeições por dia, lavanderia. Uma série de benefícios para o desenvolvimento das crianças e famílias”, disse o secretário.

