RETROSPECTIVA 2024 Retrospectiva 2024: relembre dez acontecimentos marcantes na economia Acordos, alta da Selic, Taxa das Blusinhas, redução do desemprego embalaram a economia do País neste ano

O ano de 2024 não foi de todo ruim para a atividade econômica brasileira. A conjunção do mercado de trabalho aquecido, estímulos fiscais e aumento da concessão de crédito foram algumas das medidas que impulsionaram o Produto Interno Bruto (PIB). Entre as notícias de destaque figuraram as retomadas da Refinaria Abreu e Lima e a do ramal Salgueiro-Suape da Transnordestina, com a homologação do contrato com a empresa que ficará responsável pelo projeto básico/executivo. A lei que institui a chamada “taxa das blusinhas” para compras internacionais e alta recorde na cotação do dólar já no final do ano entraram na lista de temas também relevantes.

No cenário internacional, um dos destaques foi o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, anunciado em Montevidéu, no Uruguai, durante a cúpula do Mercosul.

1) Retomada da Refinaria Abreu e Lima

No dia 18 de janeiro, o presidente Lula anunciou a retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE). A Petrobras e a União projetam uma geração de cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos e um acréscimo de cerca de 13 milhões de litros de Diesel S10 por dia à capacidade de produção nacional.

Refinaria Abreu e Lima | Foto: Agência Petrobrás

2) PIB tem avanço no primeiro trimestre

O PIB do Brasil avançou 1,4% no 2º trimestre. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado, que esperava um crescimento de 0,9%. Segundo o IBGE, os setores de Serviços (1%) e Indústria (1,8%) contribuíram, ainda que a Agropecuária tenha recuado 2,3% no período.

Avanço do PIB: Foto: Freepik

3) Lula versus BC e a entrada em cena de Galípolo

O Comitê de Política Monetária do Banco Central, em 31 de julho, manteve a taxa Selic em 10,5%, e a medida irritou o presidente Lula, que entrou em atrito com Campos Neto. Em 28 de agosto, Lula indicou o economista Gabriel Galípolo para presidir o BC, a partir de janeiro de 2025.

4) A entrada em vigor da taxa das blusinhas

Em 1º de agosto, entrou em vigor a Lei que estabelece a taxação de compras internacionais de até US$ 50 (“taxa das blusinhas”). O debate no Senado sobre a proposta que originou a lei foi um reflexo das divergências entre setores empresariais que se colocaram a favor da medida e consumidores de produtos online.

Taxação de e-commerce | Foto: Reprodução

5) Queda no desemprego de junho a agosto

A taxa de desemprego caiu para 6,6% no trimestre terminado em agosto, sendo a menor taxa para um trimestre encerrado no mês na série histórica da PNAD. De acordo com o instituto, a população desocupada caiu para 7,3 milhões, o menor número de pessoas procurando trabalho desde o trimestre que terminou em janeiro de 2015.

Queda no desemprego de junho a agosto Foto: Sedepe

6) Transnordestina: a retomada do ramal Salgueiro-Suape

O Ministério dos Transportes publicou, no Diário Oficial da União, em 19 de setembro, a homologação do contrato com a empresa que ficará responsável pelo projeto básico/executivo da Ferrovia Transnordestina entre Salgueiro e Suape. O vencedor da licitação foi o Consórcio Estratégica (Prosul).

Transnordestina | Foto: Marcio Ferreira/MT

7) Alta do dólar com recorde de cotação

No dia 18 de dezembro, o dólar fechou batendo mais um valor recorde de cotação: R$ 6,2672. Com alta de 2,82%, foi a maior alta percentual desde 10 de novembro de 2022 (4,10%). O real segue derretendo conforme pioraram as expectativas do mercado com o desenho do pacote de cortes de gastos enviado ao Congresso.

Alta do dólar Foto: Cris Faga/Folhapress

8) Alta da Selic

Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou, no dia 11 deste mês, a taxa Selic para 12,25% ao ano. A decisão surpreendeu o mercado financeiro, que esperava uma elevação menor. O Copom atribuiu a elevação acima do previsto às incertezas externas e aos ruídos provocados pelo pacote fiscal do governo.

Alta de juros: Foto: Freepik

9) Mercosul e UE: acordo de livre comércio

Os líderes do Mercosul e da União Europeia anunciaram, no dia 6 de dezembro, um acordo de livre comércio entre os blocos econômicos, em Montevidéu (Uruguai), durante a cúpula do Mercosul. A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse que o acordo cria uma das maiores aliança de comércio do mundo.

Acordo Mercosul EU: Foto: Ricardo Stuckert / PR

10) Maior leilão de portos da história do Brasil

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comandou, no dia 18 de dezembro, na B3 (SP), o maior leilão portuário do País, garantindo investimentos de mais de R$ 3,6 bilhões em terminais de Itaguaí (RJ), Maceió (AL) e Santana (AP). Em agosto, três áreas do Porto do Recife já haviam sido arrematadas. As empresas vencedoras vão investir R$ 56 milhões para a viabilização dos equipamentos.

Leilão dos portos: Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

