Petrolândia: funcionário terceirizado da Compesa morre em estação de tratamento; companhia lamenta

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) lamentou a morte de um funcionário terceirizado, nessa segunda-feira (6), enquanto fazia a manutenção de uma estação de tratamento de água, em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a empresa, Márcio Eurico Alves, de 46 anos, prestava serviços à companhia há mais de 10 anos. Ele teria sofrido uma descarga elétrica após tocar em uma estrutura metálica.



A Polícia Civil de Pernambuco, que registrou o caso como "morte a esclarecer", por meio da Delegacia de Petrolândia, informou que a vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas já chegou sem vida ao local.



"A Compesa e a empresa terceirizada se envolveram prontamente para prestar todo auxílio necessário neste momento de luto e pesar. Também solicitou à empresa responsável a apuração das circunstâncias do acidente para que os fatos sejam esclarecidos com brevidade", afirmou a empresa.

Ainda por meio de nota, a Compesa informou que a morte do trabalhador "abalou a todos que com ele conviviam e atestavam o seu profissionalismo, zelo e dedicação às atividades".

A Companhia disse, ainda, estar consternada com o ocorrido e presta solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

"Representantes da Compesa, assim como da empresa contratada, estiveram na casa da família de Márcio Eurico Alves para promover o acolhimento da família, esposa e filhos do funcionário", destaca a nota.



As investigações seguem sendo realizadas pela Polícia Civil de Pernambuco.

Confira nota da Compesa na íntegra:

"Consternada pelo acidente ocorrido nesta segunda-feira (6), que vitimou o funcionário de empresa terceirizada Márcio Eurico Alves, de 46 anos, em Petrolândia, a Compesa vem a público prestar solidariedade aos seus familiares e amigos.

O colaborador prestava serviços à Companhia há mais de dez anos e a notícia de sua morte abalou a todos que com ele conviviam e atestavam o seu profissionalismo, zelo e dedicação às atividades. Além do apreço por sua cordialidade e relação de amizade com os colegas de trabalho.



Representantes da Compesa, assim como da empresa contratada, estiveram na casa da família de Márcio Eurico Alves para promover o acolhimento da família, esposa e filhos do funcionário.



A Compesa e a empresa terceirizada se envolveram prontamente para prestar todo auxílio necessário neste momento de luto e pesar.

A Compesa também já solicitou à empresa responsável a apuração das circunstâncias do acidente para que os fatos sejam esclarecidos com brevidade."

