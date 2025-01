A- A+

Petrolina Chuvas em Petrolina: prefeitura suspende atendimentos em 12 Unidades Básicas de Saúde De acordo com a Secretaria de Saúde do município, uma nova data será agendada para a realização dos serviços quando a situação climática melhorar

Em razão das chuvas intensas que têm atingido Petrolina, a prefeitura da cidade no Sertão de Pernambuco, por meio da Secretaria de Saúde, suspendeu os atendimentos em 12 Unidades Básicas de Saúde.

As atividades nas Unidades Móveis médica e odontológica e no Programa Farmácia da Família no Interior também foram suspensas. Os serviços seriam realizados nesta quarta-feira (15), mas devido às condições de difícil acesso causadas pelas chuvas, a secretaria decidiu adiar os atendimentos.



De acordo com a Secretaria de Saúde do município, uma nova data será agendada para a realização dos serviços quando a situação climática melhorar.

Confira as UBS fechadas:

1. UBS do Fernando Idalino

2. Unidade Satélite da Caatinguinha

3. UBS Josefa Bispo, no João de Deus

4. UBS do Jardim Petrópolis

5. UBS Hildo Diniz, no N8

6. UBS do N7

7. UBS Uruás

8. UBS Simão Pedro, no N3

9. UBS do N4

10. UBS Benedito Rodrigues, em Caititu

11. UBS da Tapera

12. UBS Josefa Coelho, em Pau Ferro



Veja também