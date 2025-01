Olinda: durante chuvas, muro desaba e atinge imóvel em Sapucaia

A- A+

Um muro de alvenaria caiu e provocou o desabamento parcial de uma casa no bairro de Sapucaia, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu na rua da Mata, na manhã desta terça-feira (14), enquanto chovia na cidade. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil do Estado de Pernambuco destacou que o evento foi provocado devido ao encharcamento do solo e a "intervenção equivocada" do talude de aterro para a construção de um muro de alvenaria, que ficava na parte posterior do imóvel atingido.

"Ao cair, o muro atingiu um dos cômodos (quarto), onde dormia uma pessoa, que não se feriu, provocando danos na parede. Foi informado que o imóvel atingido havia sido interditado desde o ano de 2021, por se enquadrar em risco alto (R3)", afirmou a Defesa Civil do Estado.

Após a vistoria, a interdição foi ratificada, estendendo-se, ainda, ao imóvel que fica acima da casa afetada.

Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda informou que a Defesa Civil do município foi acionada e enviou atendimento emergencial para avaliar a segurança e estrutura atingida.

A gestão municipal ressaltou que acompanhará a situação da família, avaliando a possibilidade de inclusão em programas de assistência social, "garantindo todo o suporte necessário".

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Olinda deve ser acionada pelo 0800.081.0060. A ligação é gratuita, e o atendimento, 24 horas.

