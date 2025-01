Chuvas: canal transborda, e água atinge casas em Dois Unidos, no Recife; veja relatos de moradores

A- A+

Em razão das fortes chuvas que atingem Pernambuco, a situação no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, é desoladora. Pessoas que moram às margens do canal do Rio Morno, que transbordou, perderam diversos pertences ao terem suas casas inundadas.

Em imagens feitas pelos próprios moradores, é possível ver a avenida Ivanildo Correia completamente tomada por água, lama e lixo. Quem mora por ali acordou na madrugada desta terça-feira (14) no desespero para tentar impedir que a água entrasse dentro de casa.

Para muitos moradores, no entanto, o esforço foi em vão. Isso aconteceu com a radiologista Risoneide Maria da Silva, de 35 anos. Ela mora com o pai, que tem 87, e foi acordada aos gritos por vizinhos para conter a água.

"Estavam batendo na minha porta às 5h da manhã dizendo que estava entrando água. Quando vi, meu quarto e a sala já estavam cheios de água. Tive que esperar diminuir um pouco para tirar a água com o rodo. Foi quando passou um ônibus na rua e jogou ainda mais água para dentro da minha casa. Só depois que consegui secar tudo", explicou.

Prejuízo que não acaba mais

Para Risoneide, felizmente, nenhum bem foi perdido. Esse não foi o caso dos moradores da rua Luciano Nunes, que foram mais afetados pelo transbordamento do canal.

Um desses residentes foi Josebias Bento, cozinheiro aposentado de 60 anos. Ele mora na casa há 30 anos e conta que passa pelos mesmos problemas rotineiramente por conta das chuvas. No imóvel, a água chegou a bater no meio das paredes. Ele perdeu uma geladeira com a inundação.

"Toda vez que chove é isso. A gente já não tem nada, e vem uma chuva e suja a minha casa, acaba com a minha geladeira. Eu queria que alguém resolvesse isso pra gente", disse.

A irmã dele, Rosilda Alves da Silva, tem 52 anos e está desempregada. Ela mora na casa ao lado e precisou elevar todos os seus móveis, na correria, para não perdê-los com a chuva.

"A água invadiu minha geladeira. O que tinha, joguei tudo fora. O que me restou foi o fogão, que não sei se vai voltar a funcionar. Minha cama está toda molhada. É uma situação muito difícil. Não tenho mais condições de estar num lugar desses, sofrendo e sem ter para onde ir. Alguém tem que cuidar de nós", afirmou.

A situação de Rafael da Silva, porteiro de 38 anos, também não foi fácil. Ele acordou já com água cobrindo os pés. Além de precisar se preocupar com a própria casa, teve ainda que pensar na situação da mãe, já idosa, que mora ao lado e também ficou prejudicada.

"Não é de agora que a gente vem com essa batalha. É de anos e anos. O canal enche. Tem lixo demais. A gente dorme com uma situação e acorda com outra. Ainda tenho um problema na perna e não posso andar muito. A nossa vida só piora cada dia mais", contou.

Obras no Rio Morno Trecho do Rio Morno, em Dois Unidos, com muita poluição | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O trecho do canal que transbordou corresponde à área em que estão sendo realizadas obras da Prefeitura do Recife para a construção da Rio Morno, que ligará os bairros de Beberibe e Dois Unidos. Para isso, foi feito um desvio no trecho final do rio, para melhor fluxo da água.

De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP), em nota enviada à Folha de Pernambuco, essa não foi a causa dos alagamentos no ponto.

"Num período de 6h, foram registradas chuvas que chegaram a 66,5 mm no pluviômetro de Nova Descoberta. A quantidade equivale a 73% da média histórica para todo o mês de janeiro, que é de 89,9mm. No caso da avenida Rio Morno, o acúmulo das águas é agravado pelo descarte inadequado de lixo no curso d´água", explicou o COP.

Ainda de acordo com o COP, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) está na área fazendo a limpeza. "A Emlurb pede a colaboração da população para que os resíduos sejam colocados no local adequado", completou.

Pernambuco em estado de alerta

Fortes chuvas atingem Pernambuco desde a segunda-feira (13). Todas as regiões estão sob alerta de chuvas da Apac até o fim desta terça-feira (14). Na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste, o aviso é de nível amarelo, de chuvas moderadas. No Sertão, o alerta é de nível laranja, indicando chuvas de moderadas a fortes.

No Recife, a prefeitura renovou, às 5h30, o estágio de atenção por conta da continuidade das chuvas. Pontos de alagamento foram registrados na Capital pernambucana, como na avenida Caxangá, na Zona Oeste, nas proximidades do TI CDU.

A Defesa Civil do Recife pode ser acionada 24 horas por dia e gratuitamente pelo telefone 0800 081 3400. Já a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) tem o 0800 081 1078 à disposição; e a Emlurb, o 156.



Confira, abaixo, a nota do COP na íntegra.

A Prefeitura do Recife está construindo a Ponte do Rio Morno, que ligará os bairros de Beberibe e Dois Unidos. A obra inclui um desvio no trecho final do Rio Morno, que foi feito para garantir o fluxo da água durante a construção e não é a causa dos alagamentos na área.

O Centro de Operações do Recife (COP) informa que a cidade permanece em estágio de Atenção desde a segunda-feira (13). Num período de 6h, foram registradas chuvas que chegaram a 66,5 mm no pluviômetro de Nova Descoberta. A quantidade equivale a 73% da média histórica para todo o mês de janeiro, que é de 89,9mm. No caso da Avenida Rio Morno, o acúmulo das águas é agravado pelo descarte inadequado de lixo no curso d´água.

A Emlurb está fazendo a limpeza do local, mas pede a colaboração da população para que os resíduos sejam colocados no local adequado. A população deve solicitar atendimento da Defesa Civil do Recife pelo telefone 0800-0813400, que é gratuito e funciona 24h por dia.

