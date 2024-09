A- A+

sertão Petrolina: homem é ferido após ser atingido na cabeça por peça de trio elétrico Trio elétrico seria usado para o show do artista Bell Marques. Paciente foi socorrido, passou por exames e foi liberado

Um homem foi atingido na cabeça por uma peça do trio elétrico usado para o show do artista Bell Marques, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O acidente aconteceu na noite da sexta-feira (20), horas antes do desfile do trio pela orla da cidade, em comemoração aos 129 de Petrolina.

Após ser atingido, o homem ferido, que não teve o nome e idade divulgados, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário (HU) da cidade. A unidade de saúde informou que o paciente deu entrada com relato de pancada por barra de ferro, realizou exames, passou por avaliação médica e foi liberado no mesmo dia.

Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Petrolina, responsável pela festa, lamentou o ocorrido e disse que acionou o proprietário do trio elétrico "para que seja dado todo o suporte à vítima da ocorrência".



O evento foi realizado sem registro de outras ocorrências. A pasta não informou se o veículo usado na festa foi o mesmo envolvido no caso.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco disse que não localizou a ocorrência no sistema.

Confira nota da pasta na íntegra:

"A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo lamenta o acidente ocorrido no evento de aniversário da cidade, envolvendo um trio elétrico e um morador da cidade. De imediato, a secretaria deu toda assistência, acionando o Samu para conduzir a vítima do acidente para o hospital. A Secretaria de Turismo informa ainda que já acionou o proprietário do trio elétrico para que seja dado todo o suporte à vítima da ocorrência".



