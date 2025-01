A- A+

Sertão Petrolina: monitorado por transportar drogas em viagens, motorista de app é preso com 5kg de cocaína Suspeito estava sendo monitorado há meses

Um motorista de transporte por aplicativo foi preso em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, ao transportar 5kg de cocaína.



A prisão ocorreu nessa quinta-feira (9), após monitoramento do homem no bairro Quati.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito estava sendo monitorado há meses pela equipe da 12ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).



A corporação destacou que ele realizava viagens transportando entorpecentes, "valendo-se de sua condição de motorista de aplicativo".

Nessa quinta, os agentes que estavam monitorando o suspeito avistaram quando ele recebeu uma caixa, no bairro Quati, e deixou o local rapidamente em seu veículo.



Os policiais realizaram o acompanhamento e, em seguida, abordaram o investigado, que estava com o entorpecente.



O homem, que não teve o nome e idade divulgados, droga e o veículo aprendidos foram conduzidos à delegacia da cidade, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

