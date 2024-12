PF recebeu imagens de trecho da estrada onde jovem foi baleada em abordagem da PRF

A- A+

A Polícia Federal (PF) recebeu, nesta sexta-feira, imagens de câmeras de segurança que podem ter flagrado a abordagem feita Polícia Rodoviária Federal, na noite da última terça-feira, dia 24 de dezembro, quando a agente comunitária Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi atingida por tiros no carro onde viajava ao lado de mais quatro pessoas de sua família.



As gravações foram recolhidas de câmeras de segurança, instaladas em pontos ao longo da Rodovia Washington Luís, na altura do quilômetro 119, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Foi neste trecho da estrada, no sentido Rio de Janeiro, que um Fiat Siena prata, dirigido por Alexandre da Silva Rangel, pai da jovem, foi atingido por tiros disparados por três policiais rodoviários federais. Alexandre e seus familiares estavam a caminho da casa de um parente, onde seria feita uma ceia de natal, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

O material ainda será analisado por agentes da Divisão de Polícia Federal de Nova Iguaçu, encarregada de apurar o caso. Os três policiais envolvidos na abordagem ao carro onde Juliana viajava prestaram depoimento na PF.



Eles alegaram ter recebido um alerta, momentos antes da abordagem, informando que ocupantes de um carro, da mesma cor e modelo, teriam atacado outra equipe da PRF em um trecho da estrada próximo. Na última quarta-feira, o superintendente da corporação, Vitor Almada, disse em entrevista ao jornalista César Trali, da TV Globo, ter ocorrido um equívoco. Ele aproveitou a oportunidade para pedir desculpas à família da agente comunitária.

Juliana Leite Rangel continua internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias. Ela já foi submetida a uma cirurgia para a retirada de fragmentos ósseos, destruídos por um tiro que entrou na cabeça da jovem e atravessou a região occipital do crânio, do lado esquerdo. Segundo o último boletim médico, o estado de saúde da paciente é gravíssimo.

