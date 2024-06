PM prende três assaltantes em flagrante e recupera carga de cigarros avaliada em R$ 1,2 milhão

A- A+

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu três homens e recuperou uma carga de cigarros avaliada em R$ 1,2 milhão, roubada na BR-232, no povoado de Ipanema, em Pesqueira, no Agreste, no último sábado (1º).

Segundo a corporação, ao chegar ao local do assalto, os agentes encontraram o caminhão, parte da carga, além do motorista e o ajudante do veículo.



Aos policiais, as vítimas apresentaram a nota fiscal da carga, avaliada em R$ 1,2 milhão, e informaram que dois homens armados interceptaram o caminhão durante o trajeto.

Carga estava avaliada em R$ 1,2 milhão. Foto: PMPE/Divulgação

Segundo a PM, testemunhas indicaram que um carro de cor preta foi visto fugindo com parte dos produtos roubados.

Utilizando o sistema de rastreamento da empresa de segurança, a equipe policial conseguiu localizar o GPS espião escondido na carga, que apontou para o bairro de Xucurus, em Pesqueira.

Com o apoio de várias viaturas, um cerco foi realizado no entorno do galpão. No local, a PM prendeu, em flagrante, três suspeitos no momento que descarregavam o material roubado de um Mercedes Benz branco com placa adulterada.

A carga e os criminosos foram encaminhados para a Delegacia de Belo Jardim, também no Agreste, para a adoção das medidas legais.

