Recife Polícia Militar promove exposição de carros para celebrar Dia Nacional do Fusca Exposição acontecerá nesta segunda-feira (20), na Praça do Derby, das 6h30 às 17h

Em celebração ao Dia Nacional do Fusca, a Polícia Militar de Pernambuco realizará uma exposição especial com veículos da corporação.



O evento acontecerá nesta segunda-feira (20), na Praça do Derby, na área central do Recife, das 6h30 às 17h.



Além de fuscas, a exposição reunirá outros modelos temáticos da Polícia Militar, oferecendo uma viagem no tempo.

"O público também terá a oportunidade de conhecer um pouco da história da Polícia Militar de Pernambuco e sua relação com o universo automobilístico", afirmou a corporação.



Serviço:

Data: Segunda-feira (20)

Horário: 6h30 às 17h

Local: Praça do Derby, área central do Recife

