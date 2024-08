A- A+

ESTELIONATO Polícia desarticula bando que anunciava venda de carro, mas fechava consórcio com vítimas no Recife Uma das vítimas sofreu prejuízo de R$ 8 mil. Criminosos foram presos e colocados em liberdade após audiência

Um grupo criminoso que anunciava venda de carros por meio de páginas nas redes sociais e na internet foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, que resultou na prisão de cinco membros. Os detalhes da ação foram divulgados pela corporação na manhã desta terça-feira (6).

A polícia disse, ainda, que as vítimas eram ludibriadas pelos criminosos. Isso porque, apesar de pagar a entrada para financiar um carro, elas eram alertadas posteriormente que, na verdade, teriam assinado um contrato de consórcio.

O maior prejuízo foi de uma vítima que fez um pagamento de R$ 8 mil, segundo o delegado Diego Acioli, da Delegacia Seccional do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

"Esse grupo anunciava a venda de veículos por meio de internet, redes sociais e, inclusive, com facilidade para pessoas com crédito negativo, problema de crédito como um todo. As pessoas, ao verem esse anúncio, se deslocavam até o bairro do Espinheiro, onde funcionava fisicamente a empresa e lá chegando, após conversas, davam um valor de entrada pela compra do veículo, um valor que variava de acordo com a marca e o modelo", explicou.

Após efetuarem esse pagamento inicial, as vítimas assinavam uma documentação que, em tese, seria para o financiamento do restante do veículo.

"A empresa marcava uma data para que essas pessoas retornassem ao local para pegar o veículo adquirido. Acontece que, acabado o prazo estipulado, as pessoas voltavam apara buscar aquele veículo e não encontravam o carro lá. E a empresa começava a pedir novos prazos, informando que havia algum problema com documentação", completou o delegado Diego Acioli.

Quando os policiais chegaram ao coworking no Espinheiro, foram informados que os integrantes haviam saído sem deixar novo endereço e também "exibiam comportamento suspeito".

Depois, um membro do grupo foi preso e revelou o novo endereço da empresa. No local, a equipe prendeu mais dois integrantes conhecidos pelas investigações, que estão em fase avançada.

Golpe era revelado depois

Diante de grande volume de vítimas, a empresa passou a afirmar que os clientes não teriam direito ao carro porque não teriam assinado o financiamento e sim um contrato de consórcio.

"Para que aquelas pessoas conseguissem o veículo teriam que ser sorteadas ou dar um lance", detalhou Diego Acioli.

Os criminosos chegavam a dizer às vítimas que a imagem do veículo mostrada no anúncio, na verdade, seria meramente ilustrativa e não teriam direito por terem assinado um contrato de consórcio.

Denúncias na delegacia

O primeiro boletim foi notificado no começo de julho e os membros do bando foram presos em 31 de julho. Três presos passaram por audiência de custódia e foram colocados em liberdade provisória.



A polícia já conseguiu identificar seis vítimas e pede que quem tiver passado por uma situação parecida procure a Delegacia do Espinheiro para prestar queixa.

"Vão responder ao processo tendo em vista que não havia violência ou grave ameaça", fechou o delegado ao explicar o ponto de vista do Poder Judiciário na audiência de custódia.

