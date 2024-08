A- A+

COMPLEXO DO CURADO Cela de luxo, TV e banheiro exclusivo: MPF denuncia regalias para detento em presídio do Recife Esse preso, segundo o MPF, seria um "chaveiro", nome dado ao detento que faz a gestão dos pavilhões em troca de privilégios

Vistoria feita no Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros (Pjjalb), no Curado, Zona Oeste do Recife, identificou uma cela com regalias para um detento. O espaço tinha TV de tela plana, geladeira, gelágua e banheiro exclusivo.

Os resultados da inspeção, feita na última terça-feira (30), foram divulgados na segunda-feira (5) pelo Ministério Público Federal (MPF) em Pernambuco. A ação foi feita pelo Conselho Penitenciário (Copen/PE), do qual o MPF faz parte.

Esse preso, segundo o MPF, seria um "chaveiro", nome dado ao detento que faz a gestão dos pavilhões em troca de privilégios.

A visita também encontrou estruturas que ofereciam possibilidade de trabalho aos presos, que foram removidas, e a ocorrência de presos por muito tempo, ainda sem o julgamento dos respectivos casos.

Atualmente, o Pjjalb tem 464 vagas ocupadas de um total de 901, segundo as mais recentes informações do Governo do Estado. O presídio integra o Complexo do Curado, antigo Aníbal Bruno.

Em 2021, a unidade chegou a ser interditada após condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. À época, eram abrigados cerca de 2,5 mil detentos.

O MPF criticou o total de policiais penais por plantão na unidade prisional. Apenas 12 trabalham em cada expediente, número reduzido quando há algum tipo de afastamento dos servidores.

