Pernambuco: número de homicídios cai quase 13% em julho, diz governo 

O número de homicídios em Pernambuco retraiu 12,6% em julho de 2024, segundo informou a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) em balanço. Esse foi o terceiro mês seguido de queda na violência no Estado.

Em julho deste ano, o governo registrou 271 mortes violentas intencionais. O total no mesmo mês do ano passado foi 310.

O recorte que considera o intervalo entre maio e julho de 2023 e 2024 indica redução de 879 assassinatos para 792.

Os números do panorama da segurança pública em Pernambuco foram apresentados na segunda-feira (5), em reunião do programa Juntos pela Segurança.

“A queda no número de mortes violentas intencionais registrada no mês de julho em Pernambuco, a exemplo do que já havia acontecido em maio e junho, é reflexo do trabalho incansável que temos feito para garantir a redução da criminalidade no Estado”, disse a governadora Raquel Lyra.

Este ano, Pernambuco acumula 2.102 homicídios, sendo 407 deles no Recife, 639 na Região Metropolitana (exceto o Recife) e 1.056 no Interior.

Homicídios por regiões de Pernambuco

O balanço mostra o total de homicídios nas regiões de Pernambuco. Na Região Metropolitana do Recife, a redução foi de 27% em julho: de 95 para 69. Na Zona da Mata, a redução foi de 15,8%: de 57 para 48 casos.

Já no Sertão, a queda foi de 14,3%: de 42 para 36. Os dados do Agreste não foram divulgados.

“O avanço na redução dos índices é fruto do trabalho integrado, do uso de inteligência e do aumento dos investimentos do Governo do Estado na segurança pública. Com equipamentos e tecnologia, fortalecemos as operações conjuntas com outros estados e com a nossa própria tropa”, afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.