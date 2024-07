Megaoperação na divisa entre PE e BA tem 26 presos, celulares apreendidos em presídio e mais

A- A+

A megaoperação Vale do São Francisco Seguro II, que contou com mais de 800 servidores da segurança pública de Pernambuco e da Bahia, resultou em 26 prisões em flagrante, 84 pessoas detidas levadas à delegacia, dois adolescentes apreendidos, 22 registros de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e apreensão de quase seis quilos de substância análoga à cocaína.

Na Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foram apreendidos 22 celulares e nove armas de fogo.

O balanço da operação, que atuou nas cidades de Petrolina e Juazeiro, no sertão baiano, foi divulgado na noite de segunda-feira (29) pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), que atuou em parceria com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Os trabalhos foram feitos entre a última sexta-feira (26) e o domingo (28). As forças de segurança dos dois estados uniram esforços para combater várias modalidades de crime, como o tráfico de drogas, e cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em aberto.

Durante os trabalhos da segunda fase da Vale do São Francisco Seguro, também houve o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Escroque e cinco mandados de busca e apreensão dentro da Operação Paralelo 8, ambas da Polícia Civil de Pernambuco. Outros sete mandados de internação provisória foram cumpridos.

Um total de 812 veículos quatro rodas foram abordados, e ainda 1.896 veículos de duas rodas.

Foco em preservar ordem pública

Para o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, a operação foi exitosa.

"Nosso foco principal foi a preservação da ordem pública na região, por meio de ações policiais ostensivas e preventivas, voltadas ao reforço operacional e à redução da criminalidade nas cidades de Petrolina e Juazeiro. A operação trouxe resultados bastante positivos e mostrou que, unidos, os estados vizinhos e irmãos podem reforçar ainda mais o combate ao crime, inclusive com a troca de expertises", avaliou.

Em Petrolina, celulares e armas de fogo foram apreendidos em presídio (Foto: SDS-PE/Divulgação)

Forças de segurança

A operação contou com a participação do efetivo do 5º BPM, sediado em Petrolina; do Grupamento Tático Aéreo (GTA) de Pernambuco; de militares do 2⁰ Biesp e do Bepi.

Além de integrantes da PCPE, do CBMPE e de servidores da PMBA e da PCBA. Ações conjuntas com a PRF, com a Guarda Civil e demais órgãos municipais também foram realizadas.

Operação Escroque

Durante a deflagração da Operação Vale do São Francisco Seguro II, a Polícia Civil de Pernambuco desencadeou a Operação Escroque, cujo objetivo era investigar o desvio de pagamento de diárias pela câmara municipal de Lagoa Grande, também no Sertão do Estado.

Segundo a polícia, o desvio do dinheiro público era feito por meio de contratos com locadores e construtoras.

Há, acrescenta a corporação, a comprovação de proveito criminoso na ordem dos R$ 4,3 milhões.

Na operação foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão; bem como mandados de afastamento dos dois vereadores envolvidos e o sequestro de bens no montante do prejuízo apurado.

"Houve ainda apreensão de aparelhos celulares, notebooks e anotações envolvendo transações financeiras, bem como a apreensão de dois, dos oito veículos objeto de medida cautelar de sequestro", completou a Polícia Civil.



