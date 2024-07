A- A+

VALE DO SÃO FRANCISCO SEGURO Megaoperação com 800 agentes de segurança combate criminalidade na divisa entre Pernambuco e Bahia Trabalhos foram lançados nesta sexta-feira (26), na orla de Juazeiro

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) lançaram, na manhã desta sexta-feira (26), a segunda fase da operação conjunta Vale São Francisco Seguro.

O objetivo é combater a criminalidade na região da divisa entre os dois estados.

Ao todo, participam da megaoperação 800 agentes das forças de segurança de Pernambuco e da Bahia. Os trabalhos seguem até o próximo domingo (28).

Cumprimentos de mandados de prisão e busca e apreensão em aberto e o reforço na presença policial nos bairros das cidades limítrofes estão entre as ações previstas da operação, cuja primeira fase foi deflagrada em maio e contou com os trabalhos de mais de 800 policiais.

O foco é em municípios com maiores índices de homicídios por brigas de tráfico de drogas, facções criminosas, crimes contra o patrimônio e outros delitos.

O lançamento feito nesta sexta-feira ocorreu na cidade baiana de Juazeiro, e contou com a presença do secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, e do subsecretário da Segurança Pública da Bahia, Marcel de Oliveira.

“Ações como esta reforçam o fortalecimento e a integração das forças de Segurança Pública no combate à violência. Com essa união quem ganha são os cidadãos dos dois estados", pontuou Alessandro.

“A nossa missão sempre será a integração entre as Forças da Segurança no combate à criminalidade. Garantir a segurança dos cidadãos baianos e pernambucanos é o principal foco da operação”, declarou o subsecretário da SSP, Marcel de Oliveira.

Operação conta com o trabalho de várias forças de segurança | Foto: SDS-PE/Divulgação

Foco da ação

Policiais militares reforçaram a presença nos locais de grande fluxo das cidades, como orlas, parques, ciclovias e ciclofaixas, assim como outras áreas de lazer. Setores bancários e centros comerciais também são contemplados, segundo a SDS-PE.

Campanhas do Alerta Celular e Bike e de combate à Violência Contra Mulher também estão na programação das ações preventivas da campanha. Houve também revista na Penitenciária Edvaldo Gomes, em Petrolina.

Também participam da ação o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, o Grupamento Tático Aéreo (GTA), de Pernambuco, Polícia Científica de Pernambuco e o Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar da Bahia.

As ações foram realizadas nas cidades de Petrolina, Lagoa Grande, Dormentes e Custódia, cidades pernambucanas e, em Juazeiro, na Bahia.

Operações da Polícia Civil

Duas operações foram deflagradas pela Polícia Civil de Pernambuco, nesta sexta-feira, no âmbito da Operação do Vale do São Francisco.

A Operação Escroque resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão. A Paralelo 8 cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva.

Veja também

Educação Inscrições para o Prouni terminam nesta sexta-feira