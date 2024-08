A- A+

VIOLÊNCIA Homem morre após ser baleado na manhã desta terça (6) na Praça da Independência, no Centro do Recife É o segundo caso de violência registrado em menos de uma semana na área central da cidade

Um homem identificado como Taciano José da Silva, de 42 anos, morreu após ser baleado na Praça da Independência, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, na manhã desta terça-feira (6).

Segundo testemunhas, Taciano teria levado três tiros quando voltava de uma audiência de custódia no Fórum Rodolfo Aureliano, na Joana Bezerra, também no centro da capital pernambucana.



Os três disparos atingiram o rosto, a cabeça e o peito dele.

Duas equipes de policiais militares estavam numa distância de 500 metros de onde ocorreu o fato, uma no Pátio do Carmo e outra no TI Guararapes, quando foram acionadas por volta das 10h03.

Chegando ao local, os policiais visualizaram que Taciano ainda estava vivo e o encaminharam para o Hospital da Restauração (HR), no Derby.

A vítima ainda chegou com vida à unidade hospitalar, mas morreu por causa da gravidade dos tiros.

A esposa e um irmão de Taciano estão no Hospital da Restauração. Eles foram procurados pela reportagem, mas não quiseram gravar entrevista.

Violência gera tragédia, durante comemoração, no Recife

O caso é o segundo envolvendo tiros no Centro do Recife em menos de uma semana.



Na madrugada do último sábado (3), um jovem de 15 anos foi morto a tiros na mesma rua do Pagode do Didi, também no bairro de Santo Antônio.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta da 1h, na Rua Ulhoa Cintra. O adolescente tinha uma quantia de R$ 250 no bolso.

No momento do crime, o Pagode do Didi estava cheio, porque estava acontecendo a comemoração de 43 anos de existência do estabelecimento, que foi declarado Patrimônio Imaterial Cultural do Recife, no último dia 25 de julho.

O proprietário do bar, Valdemir de Souza Ferreira, mais conhecido como Seu Didi, tem o título de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco desde 2010.

