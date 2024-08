A- A+

Pernambuco Polícia Civil de Pernambuco investiga roubo de carro realizado na Zona Sul do Recife Crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (12), quando mulher chegava no local de trabalho

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga um assalto realizado no início da manhã desta segunda-feira (12), na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Uma mulher de 31 anos teve o carro roubado em frente ao seu local de trabalho.

Em contato com a reportagem, a vítima - que não quis ser identificada - informou que o crime aconteceu às 6h30, quando chegava para abrir a loja automotiva onde trabalha, na Avenida Mascarenhas de Morais.

Ela conta que foi surpreendida pelos assaltantes, que levaram o veículo do modelo HB20 prata, de placa PWW-2037, e que pertence à irmã da vítima. Armados, os criminosos ainda ficaram com o celular e a mochila da motorista.

"Eram três ou quatro homens armados. Eles estavam em um Nivus (modelo de carro) cinza. Foram muito rápidos, quando olhei eles já estavam do meu lado. Não deixaram eu pegar nada", contou à Folha de Pernambuco.

"Não consegui ver a placa deles, pois gritaram para eu ir para a parte de trás da loja. Como estavam armados, fiquei com medo de olhar para trás", prosseguiu.

Responsável por abrir a loja automotiva onde trabalha há um ano e dois meses, a mulher relatou ter prestado boletim de ocorrência do furto na Delegacia do Ipsep. Através de nota, a Polícia Civil informou estar investigando o caso.

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 12 de agosto, por meio da Delegacia da 9ª Circunscrição - Ipsep, ocorrência de roubo a transeunte. O fato aconteceu no bairro da Imbiribeira, em Recife. As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso".

