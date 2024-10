A- A+

Furto Polícia identifica suspeitos de furtar equipamentos da ONG Giral, em Glória do Goitá O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (30), no município localizado na Mata Norte do Estado

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) identificou os dois homens acusados de invadirem a sede da ONG Giral na madrugada da última segunda-feira (30), furtando computadores, monitores e televisores avaliados em mais de R$ 20 mil.

O delegado de Vitória de Santo Antão, Arlindo Teixeira, que também responde pelo município de Glória do Goitá, onde ocorreu o crime, informou que as imagens do circuito de segurança da Giral foram fundamentais para a identificação do primeiro homem durante diligências realizadas em Jaboatão dos Guararapes.

O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público ainda esta semana. O nome dos acusados não foi divulgado.

Com a prisão dos acusados, a polícia recuperou os equipamentos.

