Polícia vai analisar imagens que mostram pastor Leonardo Sale atropelando homem no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro solicitou as imagens das câmeras de segurança para analisar e apurar o atropelamento de um homem na rua Fernando Matos, na Barra da Tijuca, no Rio, na quarta-feira à noite. O pastor Leonardo Sale foi quem o atropelou, ele alega ter sofrido uma tentativa de assalto e que a vítima seria um dos suspeitos que estavam armados em motos.



Custodiado, o motociclista, que tinha sido socorrido para o Hospital municipal Miguel Couto, já recebeu alta. Após o atropelamento, ele chegou a ficar preso debaixo da picape preta do pastor.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). Segundo a Polícia Civil, “o autor foi preso em flagrante por tentativa de roubo circunstanciado, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo”. As investigações seguem em andamento para tentar identificar e localizar um segundo envolvido, diz a civil em nota.

Na noite da última quarta-feira, às 18h, Sale postou stories no Instagram pedindo ajuda aos seguidores. Segundo o relato dele, dois homens teriam apontado a arma na direção de seu rosto enquanto ele estava parado no sinal. Os dois teriam começado a bater no vidro do carona com uma arma, foi nesse momento que o pastor teria virado para o lado e acelerado o carro.



Ainda conforme o relatado na rede social, o homem atropelado na frente do carro seria um suspeito. Ele teria sido atingido sem que Sale percebesse que ele estava parado na frente do veículo. As pessoas que estavam no local rodearam o carro blindado e, ainda segundo o relato, chegaram a ameaçar o pastor pelo atropelamento.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma mulher filmou o homem atropelado debaixo do carro. Ela diz que “o pastor Leonardo atropelou um trabalhador” e pergunta o nome do rapaz, que se identifica e diz que é morador do bairro da Freguesia, em Jacarepaguá. Em outras gravações ele ainda aparece deitado em cima de um colete fluorescente normalmente usado por motoboys.

Nesta quinta-feira, no Instagram, rede social em que o pastor da Igreja Pentecostal Templo de Milagres tem mais de 2,5 milhões de seguidores, compartilhou um print de um pedaço do registro de ocorrência.



Na postagem, Sale escreveu “pra quem postou que era ‘suspeito’ assaltante tá aí a prova, além de ter sido preso em flagrante, ele já tinha passagem e retornou para prisão”.

No documento publicado por Sale, a dinâmica do fato diz que agentes que estavam patrulhando na região foram chamados para um acidente de trânsito. No local, foram informados de que teria sido uma tentativa de assalto:

“Uma motocicleta com dois ocupantes havia abordado o veículo de Leonardo Sale dos Santos. Um dos indivíduos anunciou o assalto enquanto o condutor da motocicleta se posicionava à frente do carro. Assustado com a situação, Leonardo acelerou o veículo e colidiu com a motocicleta, atingindo um dos ocupantes, identificado como Marcos Matheus. A motocicleta acabou pegando fogo no local, e Marcos Matheus foi atendido por uma equipe médica presente no local, sendo posteriormente transferido para o Hospital Biel Couto. O outro ocupante da motocicleta fugiu após a colisão. Leonardo permaneceu no local até a chegada da guarnição da Polícia Militar, que o acompanhou até a presença da autoridade policial”.

Até o momento, não há informações da polícia de registro de antecedentes criminais do homem indicado como suspeito do assalto.

