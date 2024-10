Por quanto tempo o pão deve ficar congelado? Nutricionistas explicam

A- A+

O pão faz parte do cardápio de milhares de brasileiros. Ele é um dos principais alimentos do café da manhã e dos lanches da tarde. E para sempre ter um pão fresco em casa, é possível armazená-lo logo após a compra no congelador, pois o gelo ajuda a estender sua durabilidade.

A nutricionista Priscilla Primi, colunista do Globo, aponta que o congelamento ajuda a impedir a proliferação de microrganismos e evita o desperdício.

— Ali, guardado no congelador, o pão não sofre grandes modificações na estrutura. Não tem alteração química, não tem perda de nutriente e nem de sabor. Dessa forma, é só esquentá-lo e você terá um pão fresco novamente — afirma.

Por quanto tempo o pão pode ficar no congelador?

Muitas pessoas que já têm o hábito de guardar os pães no congelador se perguntam por quanto tempo eles podem ser mantidos ali. Pois existe uma preocupação na possibilidade de estragar ou perder sua textura.

A recomendação geral é de que os pães podem ficar no local onde foram armazenados no congelador por até 3 meses, como indica Annete Marum, doutora em Genômica Nutricional pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

— Acredita-se que depois de 3 meses o pão absorva tanta umidade que quando descongelado ele não fique mais palatável como ele deveria. A mudança é principalmente no sabor — esclarece a nutricionista.

A melhor forma de mantê-los durante este prazo, segundo Primi, é fatiar (caso seja um pão inteiro), guardar as fatias em pequenas bolsas de plástico e quando for o momento de consumir o alimento, retirar apenas a quantidade que será preparada para aquele momento.

— É uma excelente alternativa para consumir um produto com a qualidade boa e fresco — conclui Primi.

