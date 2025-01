Porto Rico retoma parcialmente serviço de eletricidade após apagão na véspera de Ano Novo

O serviço elétrico foi restabelecido nesta quarta-feira (1º) mais cedo do que o esperado em Porto Rico, após um apagão generalizado que afetou quase toda a ilha na véspera de Ano Novo.

Cerca de um milhão de clientes, o equivalente a cerca de 69% dos afetados, voltaram a ter serviço de eletricidade nesta quarta-feira, segundo um relatório às 07h00 GMT (4h no horário de Brasília).

A empresa LUMA Energy, que administra a transmissão de energia nesse estado livre associado dos Estados Unidos, indicou que o apagão começou na terça-feira às 05h30 locais e afetou 1,5 milhão de clientes.

Investigações preliminares apontam uma falha em um cabo subterrâneo como a causa da queda de energia.

Na manhã de terça-feira, os prédios ficaram escuros e os semáforos pararam de funcionar.

José Pérez, diretor de relações externas da LUMA Energy, disse à AFP que a falha "causou um efeito cascata" que levou ao apagão geral.

O serviço foi inicialmente restaurado em algumas instalações críticas, incluindo um centro médico e um hospital na capital San Juan.

A interrupção ocorreu durante a alta temporada turística de Porto Rico e algumas horas antes das celebrações da véspera de Ano Novo.

Sob controle dos EUA desde 1898, Porto Rico enfrenta constantes problemas de infraestrutura, agravados pelo devastador furacão Maria em 2017.

A rede elétrica tem sofrido cortes frequentes desde que o ciclone de categoria 4 a devastou.