CORRIDA Porto Track&Field; Experience desafia corredores com trilhas e tour cultural em Francisco Brennand O evento esportivo terá percursos de 5Km e 10Km, além de aulas de yoga em meio à reserva de Mata Atlântica do bairro da Várzea

Está chegando a hora! No próximo sábado (1º), os corredores inscritos na Porto Track&Field Experience - Etapa Oficina Francisco Brennand viverão uma experiência inesquecível. O evento, que une esporte, arte e natureza, terá corrida com percursos de 5 km e 10 km, com largada às 6h10 da manhã, ao lado da capela do museu. A concentração começará às 5h30.

Responsável técnico do evento, o treinador Deco Nonato explica que os trajetos foram pensados para proporcionar desafios e, ao mesmo tempo, momentos de contemplação.

“Os 5 km começam com ida e volta de 2 km em estrada de barro do entorno, sinalizado e tranquilo, até a cancela principal. Depois, os participantes entram na Oficina Francisco Brennand para um tour de 1 km, correndo por entre a arquitetura, contemplando as obras e a flora do museu", detalha.

A chegada também será ao lado da Capela Imaculada Conceição.

Já para quem escolheu os 10 km, o desafio é maior, mas igualmente recompensador. Após completar o primeiro trajeto de 5 km, os corredores seguirão para uma trilha curta de 1 km (ida e volta), ainda passando pela Oficina. Segundo Deco, essa segunda etapa "entrega imagens belíssimas e detalhes únicos do espaço cultural." Para finalizar, o percurso de 10 km leva os participantes para uma trilha de 3 km em plena reserva de Mata Atlântica, proporcionando contato direto com a natureza.

“A trilha é uma imersão no verde. Sombra fechada, fauna e flora exuberantes, um verdadeiro presente para os sentidos. Quem corre, sente a alma renovada ali”, enfatiza o treinador.

Na chegada dos percursos da corrida, o evento oferecerá um coffee break funcional para os atletas participantes. E a experiência esportiva ainda inclui aulas de yoga (duas turmas já fechadas), com a equipe do Pura Luz Yoga, que vai explorar com os participantes técnica de meditação e respiração (Kriya Kundalini Yoga) e, claro, sequência de movimentos (posturas) e respiração, a Vinyasa Yoga.

ARTE E CULTURA - Quem estiver inscrito no Porto Track&Field Experience, neste sábado, paga R$ 30,00 (trinta reais) para visitar a Oficina Francisco Brennand, com direito a visitas mediadas por monitores do museu, que abre às 9h da manhã.

Cronograma Porto Track&Field Experience | Oficina Francisco Brennand:

5h30: Início do evento

6h00: Aquecimento (10km)

6h00 - Aula de yoga com Maprem Zaki

6h10: Largada (10km)

6h20: Aquecimento (5km)

6h30: Largada (5km)

7h00 - Aula de yoga com Aurélio Cardoso

8h00: Premiação

Serviço

Data: 1º de fevereiro de 2025 (sábado)

Largada: 6h30 (concentração a partir das 5h30)

Local: Oficina Francisco Brennand, Recife/PE

Percursos: 5 km e 10 km

Mais informações: @trackfieldrecife

Retirada do kit do evento: Dias 30 e 31 de janeiro, das 9h às 22h, na loja Track&Field RioMar Shopping

