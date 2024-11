Potência antioxidante, melhoria da memória e descanso reparador: conheça chá que ajuda no sono

A- A+

A memória é uma das funções cerebrais mais essenciais para o desempenho diário. Com o passar do tempo, preservar a agilidade mental torna-se uma prioridade. Se você busca uma forma natural e eficaz de melhorar a memória e fortalecer a saúde cerebral, o chá verde é uma excelente opção. Reconhecido por seus poderosos antioxidantes, ele não apenas beneficia a memória, mas também promove um descanso reparador, fundamental para o bem-estar cognitivo.

Os benefícios do chá verde

O chá verde é amplamente reconhecido por suas propriedades medicinais, sendo sua capacidade de melhorar a memória um dos principais destaques. Ele contém uma alta concentração de catequinas, especialmente a epigalocatequina galato (EGCG), um potente antioxidante que protege as células cerebrais contra os danos provocados pelos radicais livres.





Esses radicais livres são moléculas instáveis que podem prejudicar as células cerebrais e afetar negativamente as funções cognitivas, incluindo a memória. Ao consumir o chá verde, você contribui para prevenir esses danos e promove a saúde cerebral a longo prazo.

Um estudo publicado no Journal of Nutrition, Health and Aging revelou que pessoas que consumiram chá verde apresentaram melhorias significativas na memória de trabalho, especialmente em tarefas relacionadas à retenção e recuperação de informações.

Além disso, o chá verde é uma fonte rica de flavonoides, que ajudam a aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro, promovendo uma melhor oxigenação e nutrição das células cerebrais, otimizando seu funcionamento.

O componente chave para concentração e sono

Outro componente essencial do chá verde é a L-teanina, um aminoácido que demonstrou ser eficaz para melhorar a concentração e reduzir o estresse. A L-teanina tem a capacidade de aumentar as ondas cerebrais theta, associadas aos ciclos de sono profundo e à consolidação da memória.

Um estudo publicado no Journal of Medicinal Food descobriu que a combinação de L-teanina e cafeína presente no chá verde melhora tanto o desempenho cognitivo quanto a qualidade do sono. A L-teanina não apenas ajuda a manter o estado de alerta e concentração durante o dia, mas também favorece um sono reparador, essencial para a memória e o processamento das informações adquiridas ao longo do dia.

Embora o chá verde seja o destaque, outros chás, como o de hortelã e o de camomila, também possuem propriedades que podem apoiar a memória e melhorar o descanso.

Os dois melhores horários para consumir chá verde

Pela manhã, às 7h: Começar o dia com uma xícara de chá verde é uma excelente maneira de impulsionar o metabolismo e a energia. Beber chá verde logo cedo ajuda a ativar o metabolismo, contribuindo para o controle do peso e reduzindo o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. As catequinas do chá verde melhoram a sensibilidade à insulina, promovendo um equilíbrio metabólico mais saudável desde o início do dia.

À tarde, às 17h: Outro momento ideal para consumir uma xícara de chá verde é no final da tarde. Esse horário ajuda a manter os níveis de energia estáveis, sem o risco de interferir no sono, devido ao teor moderado de cafeína. Nesse período, o chá verde pode ser um aliado na redução do estresse oxidativo e da inflamação, dois fatores essenciais na prevenção de doenças crônicas.



