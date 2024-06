Proprietários de prédios-caixão da RMR realizam protesto no Recife

A- A+

Proprietários de prédios-caixão da Região Metropolitana do Recife realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (17), na Capital pernambucana.

A manifestação questionava o valor das idenizações a serem recebidas pelos donos dos imóveis, assinada no último dia 11 deste mês.

Os manifestantes se reuniram no Centro da Cidade, mais precisamente no Parque Treze de Maio e caminharam até o Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo do Estado, onde foram recebidos para discutir as pautas.

Manifestação dos moradores de prédios caixão | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O vice-presidente do movimento habitacional dos prédios-caixão, Eilton da Silva, explicou a insatisfação dos propietários.

"Nós sabemos que os valores que nós temos a receber é bem superior aos valores que vêm sendo apresentados. As formas justas que a gente se propõe é trazer, para a pauta de negociação, os valores que passam da casa dos R$ 500 mil reais. Estamos abertos a negociação, mas desde que seja analisado todos os direitos que nós temos a receber", Afirmou.

Eilton da Silva, vice-presidente do movimento habitacional dos prédios-caixão | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

No acordo assinado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Governadora Raquel Lyra, juntamente com o advogado-geral da União, Jorge Messias, além de representantes da Caixa Econômica Federal (administradora e representante judicial do FCVS), da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), do Ministério Público Federal em Pernambuco e do Ministério Público do Estado de Pernambuco, é prevista uma indenização no valor de até R$ 120 mil.

Outra pauta levanta pelo movimento é a respeito da multa decendial, que acontece quando há o atraso no pagamento da idenização securitária, ficando limitada ao valor da obrigação principal.

"É o valor que dá no mínimo o dobro do valor do imóvel, danos morais, danos materiais, nós temos também a infração desses anos que estamos aguardando - são mais 15 anos aguardando na justiça", contou Eilton.

Acordo prédios-caixão

A partir do acerto, a Caixa Econômica Federal, através do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), está prevista disponibilizar R$ 1,7 bilhão para garantir indenizações aos proprietários de apartamentos situados em 431 prédios-caixão condenados em cidades da região.

A articulação para a elaboração do acordo contou com o trabalho do senador Humberto Costa, que também participou da cerimônia de assinatura.

A luta dos mutuários de prédios-caixão do Grande Recife é antiga e resultou em milhares de ações judiciais individuais e coletivas para garantir algum tipo de indenização para aqueles que, apesar de terem adquirido um imóvel, não podem morar com as suas famílias nele.

