Prefeito de Nova York, Eric Adams é formalmente acusado em uma investigação federal

O prefeito de Nova York, o democrata Eric Adams, sob suspeita devido ao financiamento de sua campanha em 2021, foi acusado em uma investigação conduzida por uma promotoria federal, revelou nesta quarta-feira o The New York Times.

O jornal americano não especifica as acusações, mas Adams está sendo investigado há vários meses por acusações de doações ilegais de empresas de construção vinculadas à Turquia.



Nos últimos dias, várias pessoas renunciaram no círculo mais próximo do prefeito, o primeiro a ser acusado enquanto exerce suas funções.







Há pelo menos quatro investigações federais contra Adams, que também é ex-policial, três delas conduzidas pelo tribunal distrital de Manhattan, que investiga pessoas próximas ao prefeito e altos funcionários de sua administração.



Adams, que está se candidatando à reeleição em 2025, tem mantido uma postura de normalidade durante as investigações.



Nesta mesma quarta-feira, a congressista Alexandria Ocasio-Cortez também pediu, no The New York Times, a renúncia do prefeito, de 64 anos, "pelo bem da cidade". Esta é a primeira vez que uma figura de relevância nacional insta publicamente Adams a se afastar da liderança da maior cidade dos Estados Unidos.



A acusação ocorre em uma semana já difícil para Adams, cuja equipe foi abalada pelas renúncias do comissário de saúde, Ashwin Vasan; e do chanceler de escolas, David Banks, um amigo íntimo do prefeito, cujo departamento administra o sistema de educação pública da cidade, que atende a um milhão de alunos.



Essas saídas, previstas para o final de 2024, seguem as renúncias imediatas do chefe de polícia, Edward Caban – que deixou o cargo apenas um ano depois de assumir o comando da polícia da cidade e seus 36 mil oficiais – e da principal assessora jurídica de Adams, Lisa Zornberg.



Caban, cujos dispositivos eletrônicos foram apreendidos por investigadores federais, renunciou quando os agentes federais começaram a se concentrar no negócio de segurança de boates de seu irmão gêmeo.



As revelações das investigações expuseram os laços pessoais e empresariais no círculo íntimo do prefeito, levantando questões sobre conflitos de interesse.

