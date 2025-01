Presidente da China ameaça economista que questionou números do PIB

A- A+

Ao lançar dúvidas sobre os números oficiais da economia chinesa em um fórum em Washington no mês passado, o economista Gao Shanwen despertou a fúria do presidente do país, Xi Jinping. O economista-chefe da estatal SDIC Securities disse que a economia da China pode ter crescido a menos da metade do ritmo de aproximadamente 5% alardeado pelas autoridades.

Ao saber do questionamento, Xi determinou que fosse aberta uma investigação contra Gao, que frequentemente aconselha o governo sobre políticas econômicas e financeiras. Xi então ordenou que as autoridades o disciplinassem.

Dois comentários que Gao fez no fórum, organizado em conjunto pelo Peterson Institute for International Economics e um think tank chinês, irritaram Xi, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Primeiro, o economista questionou a confiabilidade dos dados de crescimento chinês.

"Não sabemos o número real do crescimento real da China. Minha própria especulação é que nos últimos dois a três anos, o número real em média pode ser em torno de 2%, embora o número oficial esteja próximo de 5%", disse Gao.

Gao também duvidou da capacidade de Pequim de tomar as medidas necessárias para impulsionar o crescimento e chamou os esforços anunciados por Xi de "oportunistas".

Os questionamentos foram feitos em um momento em que a China tenta acalmar preocupações sobre uma possível recessão prolongada, motivada pelo colapso imobiliário. Críticas aos dados oficiais do país são comuns.

Fonte: Dow Jones Newswires.

