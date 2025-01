Ministério da Saúde acompanha surto de vírus respiratório na China

A- A+

O Ministério da Saúde acompanha um novo surto de vírus respiratório na China, que tem causado infecções respiratórias, especialmente em crianças. Até o momento, a Organização Mundial de Saúde (OMS) não emitiu alerta internacional, mas a pasta afirmou que está em constante comunicação com autoridades, incluindo a China para monitorar o avanço dos casos.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China apontou que houve um aumento nas infecções respiratórias agudas, incluindo a gripe.

A pasta considera baixo o risco de uma nova pandemia, mas recomendou o reforço das medidas de prevenção e controle de infecções respiratórias, como a vacinação contra a covid-19 e a gripe.

Medidas de higiene, como lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou o uso de álcool em gel também são recomendados para a prevenção, assim como o uso de máscaras em locais fechados e com aglomerações.

Veja também

diplomacia Donald Trump Jr. chega à Groenlândia