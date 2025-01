Proteínas da 'solidão' no seu sangue podem estar colocando sua saúde em risco; entenda

A- A+

Os seres humanos são inerentemente sociais. Nós prosperamos em conexão, comunicação e experiências compartilhadas, que ajudam a moldar nossas identidades e promovem um senso de pertencimento. No entanto, em um mundo cada vez mais digital e acelerado, sentimentos de solidão e isolamento social se tornaram assustadoramente comuns.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que esses sentimentos são generalizados. Cerca de 25% dos idosos vivenciam isolamento social e 5% —15% dos adolescentes se sentem solitários.

Esses números são importantes, pois estudos publicados demonstraram que o isolamento social e a solidão estão ligados ao aumento do risco de doenças e morte.



De fato, nosso próprio estudo, publicado em 2022 , descobriu que o isolamento social em pessoas mais velhas carregava um risco 26% maior de desenvolver demência. Também descobrimos que a solidão estava associada à depressão.

Queríamos dar continuidade ao nosso estudo anterior entendendo os processos biológicos subjacentes por trás dessa ligação entre isolamento social, solidão e saúde. Por que a solidão é tão ruim para nossos corpos e mentes?

Explorando proteínas

Nós focamos em proteômica, o estudo de proteínas. Isso porque sabemos que as proteínas desempenham um papel na expressão genética, o processo pelo qual a informação codificada em um gene é transformada em atividade biológica. As proteínas também são uma fonte importante de alvos de drogas para o desenvolvimento de medicamentos.

Neste estudo colaborativo entre a Universidade de Cambridge e a Universidade Fudan, publicado na Nature Human Behavior, usamos dados de 42.062 participantes do UK Biobank e estudamos 2.920 proteínas plasmáticas.

Investigamos a associação entre proteínas e solidão e isolamento social autorrelatados. Descobrimos que as proteínas encontradas como significativamente associadas à solidão e ao isolamento social também são conhecidas por estarem implicadas na inflamação, bem como nas respostas antivirais e imunológicas.

Em particular, nosso estudo sugeriu que a solidão pode levar a um aumento nos níveis de cinco proteínas específicas expressas no cérebro (conhecidas como GFRA1, ADM, FABP4, TNFRSF10A e ASGR1). Em outras palavras, todas as proteínas que identificamos como relacionadas à solidão foram “positivamente associadas”, o que significa que pessoas que se sentem solitárias tendem a ter níveis mais altos de proteína em comparação com aquelas que não se sentem solitárias.

Também estudamos dados que rastrearam a saúde de nossos participantes por cerca de 14 anos. Isso descobriu que mais da metade das proteínas estavam ligadas a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, derrame e morte.

Com base em nossas descobertas, ter bons relacionamentos sociais e não se sentir solitário pode promover a saúde ao reduzir os níveis de certas proteínas prejudiciais. No entanto, as proteínas podem explicar apenas parcialmente a ligação entre solidão e saúde. Outros caminhos potenciais, como o estresse social, também podem desempenhar um papel.

Até onde sabemos, esta pode ser a primeira demonstração de como a solidão afeta a morbidade e a mortalidade por meio de sua associação com essas cinco proteínas principais.

Impactos sociais

O isolamento social e a solidão afetam todas as idades e gêneros e levam a grandes problemas de saúde mental e física. Este estudo ajuda a entender como isso acontece em um nível biológico.

Ela demonstra o quão importante é se conectar com os outros por meio de atividades sociais, por exemplo, voluntariado ou esporte em equipe. Isso pode reduzir os efeitos do isolamento social e da solidão nos processos biológicos subjacentes importantes para os resultados de saúde.

Embora a tecnologia ofereça novas maneiras de permanecer em contato, às vezes ela pode levar a conexões superficiais que nos deixam mais desconectados do que nunca. Esse paradoxo — estar cercado por interações digitais, mas se sentir profundamente sozinho — ressalta a importância de conexões sociais profundas e significativas.

Interações sociais face a face, onde você também vivencia comunicação não verbal, frequentemente promovem melhores conexões. De fato, um estudo mostrou que parceiros que se comunicam face a face tiveram impressões mais positivas do que pessoas interagindo por meio de um computador.

As interações sociais são, em última análise, essenciais para o nosso bem-estar, aumentando a saúde física e mental. As conexões sociais reduzem o estresse, diminuem a pressão arterial e apoiam a função imunológica. Elas também melhoram a saúde cognitiva e melhoram a saúde do cérebro. Além disso, podem promover empatia e compreensão, fortalecendo nossas mentes e fornecendo resiliência emocional.

Claramente, para promover uma sociedade próspera, precisamos construir conexões significativas uns com os outros.

* Bárbara Jacquelyn Sahakian é professora de neuropsicologia Clínica na Universidade de Cambridge; Christelle Langley é pesquisadora associada de Pós-Doutorado em neurociência Cognitiva na Universidade de Cambridge; Chun Shen é pesquisadora de pós-doutorado em neurociências na Universidade Fudan; e Jian Feng Feng é professor de ciência e tecnologia para inteligência inspirada no cérebro/ciência da computação na Universidade Fudan.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

