O método 100% natural que promete definir o corpo e reduzir a celulite em poucas sessões

“É como se estivesse modelando a gordura corporal, e a verdade é que isso funciona super bem. Os instrumentos me ajudam a definir a cintura, drenar e ativar a digestão. No final, toda a pele fica vermelha, mas é porque a circulação foi ativada com o movimento dos instrumentos. A verdade é que o resultado é fantástico”, revela no TikTok o usuário @karencosmiatra sobre o tratamento de maderoterapia que realizou em si mesma.

A tiktoker faz referência a um tratamento manual que se tornou um dos mais procurados para combater problemas de circulação sanguínea, celulite, gordura localizada e, ao mesmo tempo, alcançar um estado de relaxamento. Segundo a Associação Europeia de Maderoterapia (EMA), trata-se de uma técnica de massagem que, com a aplicação correta de elementos de madeira no corpo, tem um efeito profundo nos músculos e outros tecidos, obtendo resultados mais rápidos e eficientes em comparação com os tipos de massagem regulares.





“A massagem em si, bem como a implementação de elementos especializados, tornam a maderoterapia um método 100% natural e holístico”, reconhece a instituição.

De acordo com Viviana López, profissional responsável pela Vivilo Estética, em Buenos Aires, a origem do método remonta à antiga China, onde as pessoas valorizavam o contato do corpo com os quatro elementos: terra, ar, água e fogo.

— Do ponto de vista holístico e oriental, a madeira representa o elemento terra, e para criar um ambiente e se conectar com as outras fontes de energia, utilizam-se sons de água corrente, velas que simbolizam o fogo e o ar, que também está presente através da chama — explica.

Também há outra corrente que afirma que a origem é egípcia, devido ao uso de piscinas de água com essências, óleos e massagens que tinham o objetivo de promover uma conexão espiritual. Apesar da confusão sobre suas origens, centenas de anos depois, o tratamento foi aperfeiçoado na América Latina, especialmente na Colômbia, e a partir daí se expandiu para os Estados Unidos e Europa, onde ganhou reconhecimento mundial.

Maderoterapia: o tratamento da moda que 'modela o corpo'

— É um procedimento não invasivo que utiliza instrumentos de madeira nobre, como o jacarandá e o cedro, projetados anatomicamente para estimular cada área do corpo sem causar lesões nos tecidos", explica Sergio Merino, do centro Maderoterapia Vantos.

Para Merino, o grande efeito estimulante da técnica abrange desde as zonas periféricas até as camadas mais profundas da derme, alcançando o melhor e mais perfeito resultado, altamente visível desde a primeira sessão graças à ação drenante. Ele também destaca que a técnica é igualmente eficiente em tratamentos corporais, faciais, para o busto, anti celulite e relaxantes.

Sobre sua diferença em relação às massagens descontracturantes e tradicionais, López aponta que essas técnicas trabalham especificamente a parte muscular e as áreas com contraturas.

— O profissional foca diretamente no efeito, não na causa — explica.

Por outro lado, na maderoterapia, o especialista busca ir à raiz do que provoca o mal-estar no corpo; o objetivo é harmonizar corpo, mente e espírito. López acrescenta que, além disso, a madeira funciona como um elemento de descarga tanto para quem recebe a massagem quanto para quem a realiza.

— Há uma troca de energia muito fluida — diz.

Ao iniciar a massagem, Merino explica que, juntamente com movimentos e pressão sobre pontos vitais específicos, o profissional utiliza instrumentos especiais de madeira para provocar uma reação de bem-estar e cura no paciente. Da mesma forma, a Associação Europeia de Maderoterapia (EMA) indica que o protocolo a ser seguido em uma sessão é o seguinte:

Antes de começar a massagem, o paciente geralmente remove as roupas até se sentir confortável com o que está vestindo.

Após a aplicação de um óleo de massagem especial, o terapeuta utiliza rolos, varas e bastões de madeira para trabalhar as diferentes partes do corpo.

O profissional emprega técnicas de deslizamento, amassamento e pressão para estimular a circulação sanguínea e promover a drenagem linfática, com base nos objetivos previamente discutidos com o paciente.

Benefícios da Maderoterapia

— Atualmente, ela é amplamente aceita nos melhores spas, centros de estética integral e outros estabelecimentos que oferecem este tratamento, com o objetivo de incorporar terapias naturais inovadoras que proporcionem excelentes benefícios sem colocar o paciente em risco — diz Merino.

Segundo ele, os benefícios proporcionados pela técnica são inúmeros, e entre os mais destacados estão:

Promove o relaxamento: existe evidência que demonstra que o simples fato de ter contato com a madeira pode ter um efeito tranquilizante nas pessoas. Uma equipe de pesquisa estudou como as pessoas respondiam fisiologicamente ao tocar madeira em comparação com outros materiais. Descobriram que os participantes se sentiam mais confortáveis e relaxados após tocar esse material.

Combate a celulite: para Merino, isso ocorre porque o design de cada elemento de madeira permite estimular as diferentes camadas da pele, melhorando de forma importante e visível os fatores que causam o deterioramento da derme e da aparência da "pele de laranja". Ele explica que os resultados podem ser vistos desde a primeira aplicação, independentemente do grau de acúmulo de gordura que o paciente tenha.

Atenua a retenção de líquidos: A técnica permite regular a circulação linfática graças ao tratamento da retenção de líquidos no corpo dos pacientes. Nos casos em que esse é o principal objetivo, os terapeutas sugerem combinar com tratamentos de pressoterapia ou drenagem linfática manual para obter melhores resultados.

Tonifica o corpo: Graças ao seu efeito modelador e ao design ergonômico de seus instrumentos, com o passar das sessões, o paciente poderá perceber como vários centímetros do corpo são modificados.

— Tonifica e reafirma as camadas da pele graças à produção de elastina e colágeno, que são substâncias indispensáveis para o estado da pele e que se perdem com o passar dos anos — acrescenta Merino.

Contraindicações

Segundo o profissional, o tratamento não é indicado para pessoas com complicações renais, dermatite, alterações cardíacas, varizes ou varicosidades, mulheres no período menstrual e sensibilidade na pele. Também é sugerido não aplicar sobre proeminências ósseas ou articulações.

Por sua vez, López faz um esclarecimento:

— Quando a sessão termina, o paciente não deve ter hematomas no corpo. Caso haja, trata-se de uma má prática que levou à ruptura capilar e ao mau trato do tecido.

Além disso, a especialista esclarece que não é uma técnica com muitas restrições, mas alerta sobre sua implementação em mulheres grávidas e pessoas com hérnias de disco ou dores lombares.

— Nesses casos, sugere-se ter a autorização do médico responsável pela patologia antes de realizar a sessão de maderoterapia — indica.

