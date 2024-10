A- A+

POLÍCIA Preso homem suspeito de envolvimento em assassinato de mulher trans no Ibura Corpo de Evellyn Marcelly, conhecida como Evinha, foi amarrado, envolto em lençol e jogado em via pública

Foi preso, nesta sexta-feira (25), o homem apontado pela Polícia Civil de Pernambuco como suspeito de participar do homicídio da mulher trans Evellyn Marcelly, conhecida como Evinha.

Ela foi morta na quinta-feira (24), na Vila do Sesi, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. O corpo da vítima foi amarrado, envolto em um lençol e jogado em via pública.

Segundo a Polícia Civil, o homem preso aparece em imagens de câmeras de segurança carregando e jogando o corpo de Evellyn na rua.

A polícia afirmou, ainda, que, após os procedimentos legais habituais, o suspeito, que não teve a identidade informada, será apresentado à Justiça em audiência de custódia.

A prisão foi efetuada pela equipe da 3ª Delegacia de Homicídios (DPH), coordenada pelos delegados Caio Morais e Cley Anderson.

Até o momento, não se sabe a motivação do crime, que deverá ser esclarecida por meio do inquérito policial aberto.

