Um homem de 27 anos suspeito de matar o próprio companheiro, de 21, foi preso em São Paulo, cerca de 36 horas após o crime, que aconteceu na cidade de Santa Maria do Cambucá, no Agreste de Pernambuco.

O homicídio aconteceu na segunda-feira (12) e a prisão, na quarta-feira (14). Segundo a polícia, o suspeito matou a vítima com golpes de pauladas na cabeça.

O corpo da vítima, identificada pela polícia como Cícero Gabriel Lima de Oliveira, foi enterrado no quintal da casa onde moravam.

O autor do homicídio, Tiago de Sousa Rebouças, foi localizado em uma operação conjunta das polícias civis de Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais em um transporte coletivo na cidade de Jandira, no interior paulista.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem confessou o crime. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio consumado.

"Eles moravam na mesma residência e, após uma discussão por motivos passionais, o Tiago tirou a vida do Cícero com golpes de pauladas na cabeça", explicou o delegado seccional de Limoeiro, também no Agreste, Júlio Porto.

Após matar Cícero, Tiago ainda enterrou o corpo dele no quintal da própria casa e roubou pertences do companheiro.

"[Tiago] empreendeu fuga com destino a cidade de São Paulo. No entanto, desde o primeiro momento de ciência deste crime, a Polícia Civil de Pernambuco trabalhou de maneira incansável colhendo depoimentos, colhendo evidências e indícios que foram suficientes para que a orientação pela prisão preventiva do investigado fosse deferida pelo juízo da comarca de Santa Maria do Cambucá com o apoio do Ministério Público", acrescentou o delegado.