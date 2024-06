A- A+

Brasil PRF encontra 7 toneladas de maconha sob carga de ração para cães no Paraná A abordagem ocorreu na noite desta quinta, 13, no pátio de um posto de combustíveis

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal descobriu mais de 7 toneladas de maconha escondidas sob uma carga de ração para cães em Astorga, norte do Paraná. É a maior apreensão realizada este ano pela PRF no Estado.



A abordagem ocorreu na noite desta quinta, 13, no pátio de um posto de combustíveis. Quando os policiais chegaram ao local, o motorista, de 42 anos, fazia reparos no caminhão.



Após retirar a lona que envolvia o semirreboque, os policiais já perceberam um forte odor de maconha. Preso em flagrante, o homem, morador de Americana, interior de São Paulo, disse que carregou a droga em Tapira, no Paraná, e que pretendia entregá-la em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No total, a carreta transportava 7.011 quilos de maconha

