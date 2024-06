Professor suspeito de importunação sexual contra estudante é agredido pelo pai da garota em escola

A- A+

O professor de uma escola técnica estadual situada no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, foi afastado das funções por suspeita de importunar sexualmente uma estudante de 16 anos.

Registrada nessa terça-feira (4), o caso ganhou repercussão após o pai da vítima agredir o professor em frente à unidade de ensino logo depois de tomar conhecimento do ocorrido.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o genitor (de camisa verde) xingando e agredindo o suspeito com tapas e chutes, na área externa da Escola Técnica Estadual (ETE) Mariano Teixeira, onde o caso aconteceu.

A confusão, que só terminou com a chegada da Polícia Militar, foi presenciada por estudantes da unidade de ensino, localizada na rua Capitão Felipe Ferreira.

No local, o efetivo constatou que o professor foi agredido pelo pai da vítima e, devido às agressões, precisou ser socorrido para uma unidade de saúde.

A PM disse que, após ser liberado, o suspeito foi levado para o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), no Recife, onde pai e filha já estavam realizando os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso de importunação sexual e disse que outras informações não podem ser repassadas por envolver uma vítima menor de idade.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) disse que acionou a Patrulha Escolar e encaminhou a ocorrência ao Conselho Tutelar.

"O professor foi afastado das suas atividades na unidade de ensino enquanto o caso é apurado. A pasta informa ainda que não há registro de nenhuma denúncia prévia sobre possível má conduta do professor e reforça que está à disposição das autoridades policiais para esclarecer o caso", afirma a SEE.



Confira nota da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco na íntegra:

"A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) informa que o professor foi afastado das suas atividades na unidade de ensino enquanto o caso é apurado. A escola acionou a Patrulha Escolar e encaminhou a ocorrência ao Conselho Tutelar. A pasta informa ainda que não há registro de nenhuma denúncia prévia sobre possível má conduta do professor e reforça que está à disposição das autoridades policiais para esclarecer o caso."

