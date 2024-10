A- A+

PERNAMBUCO Programa Balcão de Direitos soma mais de 11 mil atendimentos até setembro de 2024 Ao todo, foram contempladas 34 cidades de Pernambuco, com serviços como emissões de segundas vias de certidões de nascimento,

O programa Balcão de Direitos, da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH), ofertou, entre janeiro e setembro de 2024, mais de 11 mil atendimentos em 34 cidades de Pernambuco.

Os serviços oferecidos abrangem diversas áreas, como emissões de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, serviços para averbação de óbito e do divórcio na certidão, suprimento de registro e registro tardio.

As 34 cidades contemplados pelo programa foram: Recife, Sertânia, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Trindade, Arcoverde, Paulista, Jupi, São José do Belmonte, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Goiana, Salgueiro, Orocó, Belo Jardim, Surubim, Buenos Aires, Petrolândia, Cabrobó, Cabo de Santo Agostinho, Palmares, Águas Belas, Petrolina, Venturosa, Garanhuns, São José de Egito, Gravatá, Serra Talhada, Abreu e Lima, Olinda, Camaragibe, Vicência, Itaquitinga e Jaboatão dos Guararapes.

Foram, ao todo, 11.217 atendimentos. Entre os meses de janeiro e junho, dos 7.330 registros da pasta, foram 70 ações realizadas.

Dentre elas, estão 149 encaminhamentos ao Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), 78 cadastros para casamentos gratuitos em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, 208 retificações de registros, 909 emissões de certidões de casamento e 4.073 emissões de certidões de nascimento.

Em agosto, vale ressaltar, os registros dão conta de 1.934 atendimentos. Já em setembro, houve um aumento para 1.953. Ao total, foram 3.887 serviços garantidos em apenas dois meses.

Para caso de dúvidas sobre o funcionamento do programa Balcão de Direitos, a secretaria alerta que a população deve entrar em contato por meio dos telefones (81) 9.9488-2311 e (81) 3182-7641.

Confira, abaixo, os números de cada serviço mês a mês:

Janeiro

Atendimentos: 1042

Certidões de nascimento: 792

Certidões de casamento: 138

Certidões de casamento com averbação de divórcio: 0

Certidões de óbito: 23

Retificação de registro: 42

Registro tardio: 1

Gratuidade de casamento (com Defensoria Pública do Estado de Pernambuco): 18

Encaminhamento para Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB): 28

Ações realizadas: 7

Fevereiro

Atendimentos: 1359

Certidões de nascimento: 1075

Certidões de casamento: 193

Certidões de casamento com averbação de divórcio: 0

Certidões de óbito: 22

Retificação de registro: 30

Registro tardio: 0

Gratuidade de casamento (com Defensoria Pública do Estado de Pernambuco): 17

Encaminhamento para Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB): 22

Ações realizadas: 17

Março

Atendimentos: 753

Certidões de nascimento: 611

Certidões de casamento: 68

Certidões de casamento com averbação de divórcio: 0

Certidões de óbito: 8

Retificação de registro: 44

Registro tardio: 0

Gratuidade de casamento (com Defensoria Pública do Estado de Pernambuco): 4

Encaminhamento para Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB): 18

Ações realizadas: 16

Abril

Atendimentos: 963

Certidões de nascimento: 810

Certidões de casamento: 70

Certidões de casamento com averbação de divórcio: 0

Certidões de óbito: 12

Retificação de registro: 28

Registro tardio: 0

Gratuidade de casamento (com Defensoria Pública do Estado de Pernambuco): 15

Encaminhamento para Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB): 20

Ações realizadas: 8

Maio

Atendimentos: 2183

Certidões de nascimento: 1.755

Certidões de casamento: 296

Certidões de casamento com averbação de divórcio: 0

Certidões de óbito: 50

Retificação de registro: 26

Registro tardio: 1

Gratuidade de casamento (com Defensoria Pública do Estado de Pernambuco): 12

Encaminhamento para Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB): 45

Ações realizadas: 21

Junho

Atendimentos: 1030

Certidões de nascimento: 785

Certidões de casamento: 144

Certidões de casamento com averbação de divórcio: 0

Certidões de óbito: 24

Retificação de registro: 38

Registro tardio: 0

Gratuidade de casamento (com Defensoria Pública do Estado de Pernambuco): 12

Encaminhamento para Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB): 16

Ações realizadas: 11

Julho

Atendimentos: 1767

Certidões de nascimento: 1424

Certidões de casamento: 222

Certidões de casamento com averbação de divórcio: 0

Certidões de óbito: 34

Retificação de registro: 31

Registro tardio: 1

Gratuidade de casamento (com Defensoria Pública do Estado de Pernambuco): 12

Encaminhamento para Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB): 27

Ações realizadas: 16

Agosto

Atendimentos: 1934

Certidões de nascimento: 1535

Certidões de casamento: 203

Certidões de casamento com averbação de divórcio: 0

Certidões de óbito: 50

Retificação de registro: 40

Registro tardio: 0

Gratuidade de casamento (com Defensoria Pública do Estado de Pernambuco): 33

Encaminhamento para Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB): 57

Ações realizadas: 16

Setembro

Atendimentos: 1953

Certidões de nascimento: 1474

Certidões de casamento: 273

Certidões de casamento com averbação de divórcio: 0

Certidões de óbito: 39

Retificação de registro: 27

Registro tardio: 2

Gratuidade de casamento (com Defensoria Pública do Estado de Pernambuco): 44

Encaminhamento para Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB): 78

Ações realizadas: 16

