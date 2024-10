A- A+

FNE Pernambuco vai contar com R$ 5,7 bilhões do FNE em 2025 Sudene e Banco do Nordeste reuniram representantes dos diversos segmentos produtivos para anunciar investimento e ouvir demandas

Com um total projetado de aproximadamente R$ 5,7 bilhões a ser destinado para Pernambuco, o Banco do Nordeste (BNB), em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), realizou, nesta quinta-feira (17), um encontro para discutir a programação financeira do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2025.

Os R$ 5,7 bilhões do FNE destinados para Pernambuco serão divididos entre os setores de Comércio e Serviços (R$ 1,4 bilhão); Infraestrutura (R$ 1,3 bilhão); Pecuária (R$ 1,2 bilhão).

Já no setor da Indústria serão disponibilizados o montante de R$ 753,1 milhões; Agricultura (R$ 711,2 milhões); Turismo (R$ 156,5 milhões); Agroindústria (R$ 84,6 milhões); FNE Verde Sol Pessoa Física, para financiamento em preservação, a conservação, o controle e a recuperação do meio ambiente (R$ 30,3 milhões) e FNE P-Fies, o financiamento estudantil, (R$ 500 mil).

O evento reuniu representantes do setor produtivo, gestores públicos, entidades de classe e especialistas em economia, com o objetivo de debater as prioridades e estratégias para a aplicação desses recursos no próximo ano.

O superintendente em exercício da Sudene, órgão responsável pela gestão do fundo, José Lindoso, explicou que o objetivo do evento é ouvir as contribuições de todos os presentes, de diversas áreas, para aprimorar a aplicação do fundo.

O superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco, instituição executora do financiamento, Hugo Luís, destacou que o objetivo do FNE é promover o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste.

Segundo ele, “para alcançarmos esse objetivo de forma eficaz, é fundamental ouvir os atores envolvidos no processo, entender suas expectativas e identificar as atividades que devem ser direcionadas ou redirecionadas pelo FNE”, disse Hugo.

Interação

Dentre os assuntos levantados entre os presentes, educação, saúde, agronegócio, tecnologia, microempreendimentos e práticas sustentáveis se sobressaíram. O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar), Renato Cunha, destacou o fato da contribuição dos biocombustíveis para a sociedade e como um investimento direcionado para o setor seria importante.

“Acredito que o biometano terá um amadurecimento mais rápido, especialmente com algumas iniciativas positivas, como a do governo do Estado em Suape. Suape já possui um papel importante no abastecimento marítimo, e agora, com o e-metanol, que é um produto derivado das usinas a partir de processos de fermentação, combinado com algum tipo de hidrogênio verde, ele pode substituir os combustíveis tradicionais usados nos navios. Outras iniciativas também devem avançar de forma acelerada, e considero fundamental que o biometano tenha o espaço que merece nesse contexto”, destacou.

As contribuições coletadas no encontro serão estudadas pelo Banco do Nordeste para a formulação do plano final, que será submetido à aprovação do Conselho Deliberativo da Sudene.

Na ocasião, conduzindo o encontro, estiveram presentes o superintendente em exercício da Sudene, José Lindoso; o superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco, Hugo Luís de Queiroz; o representante do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, Clécio da Silva Almeida; o gerente jurídico do gabinete da governadora Raquel Lyra, Charles Roiger; o vice-presidente do Fecomércio, Felipe Freire, e a diretora-geral de atração de investimentos da Associação de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Brena Castelo Branco.





