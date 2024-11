Projeto social lança livro na Casa Zero nesta quinta-feira (21)

A- A+

O projeto “Estudos em Escrita Criativa Social”, idealizado pela escritora Patricia Tenório, irá lançar um livro nesta quinta-feira (21), às 16h, na Casa Zero, no bairro do Recife.

O evento marcará a apresentação do livro “Estudos em Escrita Criativa Social 2024” pelos 20 jovens que participaram da primeira turma do projeto. Durante a tarde de autógrafos, os participantes irão expor suas produções literárias.

Após onze meses de formação, o projeto envolveu jovens entre 18 e 26 anos de comunidades como Pilar e Brasília Teimosa.

“O projeto nasceu no final de 2023 e conseguimos torná-lo realidade neste ano, em parceria com a Casa Zero. Criamos um cronograma de atividades literárias mensais aliado a suporte psicológico para esses participantes”, relembra Patricia Tenório, escritora, doutora em Escrita Criativa e idealizadora da iniciativa.

Desde fevereiro, a turma teve 11 encontros com cerca de 30 professores, abordando temas como poesia, criatividade, escrita digital, diário e edição. O objetivo foi estimular os jovens a desenvolverem sua autonomia e senso crítico através da escrita.

“Mais que isso, estamos falando de oportunidade, com acesso a obras e escritores, conteúdo robusto e um ambiente seguro e estimulador para que cada um desenvolva sua autonomia, confiança e planos para o futuro” ressalta.

No evento, os jovens compartilharão suas histórias contidas no livro, que reúne suas produções. Cada participante receberá 20 exemplares para comercialização e geração de renda.

Além das produções dos jovens, a escritora Patricia Tenório lançará três livros: “Recife é o meu nome”, “Patricia, Elba e Berna” e “Nasce um verso todo dia”. A renda obtida com a venda dessas obras será revertida para a realização da segunda turma do projeto em 2025.

Serviço:



Lançamento - Estudos em Escrita Criativa Social 2024

Data: 21 de novembro de 2024

Local: Casa Zero, Rua do Bom Jesus, 237 – Recife Antigo

Horário: 16h às 18h

Mais informações: @estudosemescritacriativa

