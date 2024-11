A- A+

CONSCIÊNCIA NEGRA Consciência Negra: Projeto Trampolim realiza espetáculo no Marco Zero nesta quarta (20) Ação visa promover cultura e inclusão para crianças e adolescentes da rede pública de ensino

Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, o Projeto Trampolim realizará, na próxima quarta-feira (20), um espetáculo com alunos da rede pública de ensino do estado de Alagoas. As apresentações começarão às 15h, no Marco Zero.

O espetáculo inclui crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos de idade. O Projeto Trampolim atua desde 2004 na desconstrução da violência, com o objetivo de minimizar a evasão escolar na rede pública de ensino.

Além disso, o projeto visa promover a cultura, o esporte e o lazer para os estudantes, como forma de transformação social.

Na capital pernambucana, o espetáculo contará com a reconstrução de pirâmides humanas, o circo social e a ginástica para todos.

Serviço:

Espetáculo do Dia da Consciência Negra

Data: 20/11

Horário: 15h

Local: Marco Zero

