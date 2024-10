Promotor pedirá à justiça que reconsiderem a sentença dos Irmãos Menendez

A- A+

Um promotor do Condado de Los Angeles disse nesta quinta-feira (24) que solicitaria uma nova sentença para Lyle e Erik Menendez, os irmão que mataram seus pais em 1989, numa medida que pode levar à libertação deles da prisão.

George Gascón anunciou sua decisão em uma entrevista coletiva no Hall of Justice, em Los Angeles. “Acredito que eles pagaram sua dívida com a sociedade”, disse o promotor.

Gascón, que estava cercado por membros de seu gabinete e membros da família Menendez, disse que entraria com um pedido no tribunal na sexta-feira (25) para que os irmãos fossem sentenciados novamente à acusação de assassinato, com possibilidade de liberdade condicional.

Não está claro quando um juiz do Tribunal Superior de Los Angeles decidirá sobre o pedido de nova sentença. Se um juiz concordar com Gascón, os irmãos terão que comparecer perante um conselho de liberdade condicional. Mas as revisões pelo tribunal e pelo conselho de liberdade condicional podem levar muito mais semanas e a libertação dos irmãos está longe de ser garantida.

O promotor distrital observou que havia desacordo em seu escritório sobre se deveria prosseguir com a nova sentença. Ele citou um documentário recente que, segundo ele, “trouxe uma tremenda quantidade de atenção pública” e solicitações de informações.

Durante seu primeiro julgamento no início dos anos 1990, que foi televisionado, os irmãos disseram que foram molestados sexualmente por seu pai e temiam por suas vidas. Na época, suas alegações foram recebidas com ceticismo generalizado. Mas Gascón disse que foi finalmente convencido pelos promotores em seu escritório que revisavam o caso a pedir reconsideração ao tribunal, e que ele acreditava nas alegações de abuso.

Os irmãos estão cumprindo penas de prisão perpétua sem liberdade condicional em uma prisão estadual perto de San Diego.

O caso atraiu atenção renovada este ano depois que a Netflix lançou uma série dramática sobre a história e, mais tarde, um documentário no qual os irmãos discutiram o caso longamente em entrevistas na prisão.

A equipe de defesa dos irmãos argumentou que eles foram abusados sexualmente pelo pai, Jose Menendez, e que a mãe deles, Kitty Menendez, sabia disso. Os advogados disseram que os irmãos mataram os pais porque temiam por suas vidas. Os irmãos confrontaram os pais sobre o abuso, disseram os advogados, e estavam preocupados que os pais os matassem para evitar que os segredos da família se tornassem públicos.

