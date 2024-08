Proupe: governo lança bolsas de até R$ 500 para alunos de faculdades municipais; veja edital

A- A+

As inscrições para o Programa Universidade para Todos em Pernambuco (Proupe) 2024 foram abertas pelo Governo do Estado.

O Proupe é voltado para 3,3 mil estudantes matriculados em faculdades ligadas a prefeituras municipais, que serão beneficiados com bolsa de até R$ 500.

O lançamento do Proupe, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti), ocorreu na terça-feira (13), no Palácio do Campo das Princesas.

Confira a íntegra do edital do Proupe 2024:

"Com o novo edital do Proupe nós garantimos o apoio às autarquias municipais de ensino na formação dos nossos jovens e também permitimos que os sonhos desses milhares de pernambucanos se tornem realidade", afirmou a governadora Raquel Lyra durante a assinatura do lançamento.

De acordo com a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Mauricélia Vidal, os estudantes serão selecionados por meio da nota do Enem. "As melhores notas terão acesso às bolsas", explicou.

Segundo o Governo do Estado, entre 2024 e 2026, serão investidos R$ 44,5 milhões no Proupe, que está com 50 estudantes vinculados. A bolsa tem valor atual de até R$ 245.

O edital do Proupe prevê a divulgação dos selecionados para 16 de setembro.

O Proupe lista as seguintes 13 instituições como participantes do programa:

- Autarquia Educacional para o Desenvolvimento Cultural do Cabo (Aedecca);

- Autarquia Municipal de Ensino Superior de Goiana (Amesg);

- Autarquia de Ensino Superior de Limoeiro (AESL);

- Autarquia Educacional do Município de Belo Jardim (AEB);

- Autarquia Educacional da Mata Sul (Aemasul);

- Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga);

- Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (Aesa);

- Autarquia Educacional de Afogados da Ingazeira (Aedai);

- Autarquia Educacional de Serra Talhada (Aeset);

- Autarquia Educacional do Araripe (Aeda);

- Autarquia Belemita de Cultura, Desportos e Educação (ABCDE);

- Autarquia Educacional de Salgueiro (AESDS);

- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco (AEVSF).

As inscrições no Proupe estão abertas até 28 de agosto, no site do projeto.

