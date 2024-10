A- A+

RÚSSIA Descendentes de Tolstói se dividem em relação a Prêmio da Paz russo criado com o nome do escritor Primeiro Prêmio Internacional da Paz Leo Tolstoy foi concedido em 9 de setembro à União Africana, na presença de várias personalidades russas.

Um novo prêmio da paz apoiado pelo presidente russo Vladimir Putin com o nome de Leo Tolstói dividiu os descendentes do escritor. No Teatro Bolshoi, em Moscou, o primeiro Prêmio Internacional da Paz Leo Tolstói foi concedido em 9 de setembro à União Africana, na presença de várias personalidades russas.

Leo Tolstói "se viraria em seu túmulo" se soubesse, "mas espero que ele não consiga ouvir nada", disse seu bisneto Stephan Tolstói à AFP, numa entrevista em Estocolmo. Um elegante cidadão sueco de 83 anos, ele está furioso desde que descobriu a iniciativa.

O escritor nascido em 1828 era um pacifista fervoroso, oposto a todas as formas de estado e governo, e relatou sua experiência como soldado durante o Cerco de Sebastopol na Guerra da Crimeia, em 1854-1855.

"É um prêmio da paz. E acho que é perfeito vinculá-lo ao nome de Leo Tolstói. Não há nada de errado nisso" disse Stephan Tolstói.

"O problema é que ele foi lançado por um país em guerra e invadindo outro país. E isso torna tudo mais complicado. Um pouco perturbador" completou, se referindo à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Família dividida pela guerra

O Prêmio Tolstoi ajuda a contribuir para a "formação da nova ordem mundial multipolar justa", disse o presidente Putin em uma declaração que acompanha o anúncio do prêmio. A seleção da União Africana como seu primeiro laureado foi provavelmente uma escolha estratégica, já que a Rússia compete para expandir sua influência sobre o continente.

Nesta disputa de poder com o Ocidente, o Kremlin recrutou o tataraneto do ilustre autor de "Guerra e Paz", Vladimir Tolstói, como membro do conselho do prêmio. Leon Tolstói "sempre foi a favor de um mundo justo", disse Vladimir Tolstói à televisão estatal russa Pervy Kanal em junho.

"Os descendentes de Tolstói vivem ao redor do mundo e apoiaram esta iniciativa", disse o ex-assessor presidencial para assuntos culturais e chefe do Museu Tolstói em Moscou.

"Não!", retrucou seu primo distante em Estocolmo.

"Foi dito que os membros da família Tolstói foram convidados com antecedência, e certamente não fomos."

"Antes da invasão, eu tinha um bom relacionamento com ele (Vladimir Tolstói)" disse Stephan Tolstói."

"Mas agora não tivemos nenhuma discussão ou contato desde que a guerra começou, infelizmente."

Em outro sinal da profunda divisão, as outrora lotadas reuniões familiares que Vladimir Tolstói costumava organizar a cada dois anos na propriedade Yasnaya Polyana de Leo Tolstói agora são história antiga.

Imitadores do Nobel

O Prêmio Tolstói tem pouca chance de ofuscar o prêmio mais prestigiado da área, o Prêmio Nobel da Paz — para o qual o próprio Tolstói foi indicado três vezes. Desde que foi concedido pela primeira vez em 1901, o Nobel, cujos vencedores serão anunciados este ano de 7 a 14 de outubro, inspirou vários imitadores, incluindo alguns concorrentes diretos.

Em 1949, no início da Guerra Fria, o Prêmio Stalin da Paz — mais tarde renomeado Prêmio Lenin da Paz — viu-se como uma alternativa ao Nobel e foi apresentado até o colapso da União Soviética. Entre seus vários laureados estão o poeta chileno Pablo Neruda, o autor francês Louis Aragon, o pintor espanhol Pablo Picasso, os líderes soviéticos Nikita Khrushchev e Leonid Brezhnev, bem como o líder cubano Fidel Castro.

Depois que o Nobel foi entregue ao dissidente chinês Liu Xiaobo em 2010, um Prêmio Confúcio da Paz também foi introduzido na China e concedido por alguns anos a Putin, Castro e ao presidente do Zimbábue Robert Mugabe, entre outros.

Enquanto isso, em Oslo, o Instituto Nobel Norueguês pretende se manter afastado de qualquer controvérsia quando o Prêmio da Paz for concedido em 11 de outubro.

"Existem mais de 300 prêmios da paz no mundo e desejamos a todos eles boas-vindas e tudo de bom" disse seu diretor Olav Njolstad à AFP.

"Estamos bastante confiantes de que o Prêmio Nobel da Paz se destaca como ... o prêmio da paz mais prestigiado do mundo, e digo isso sem nenhuma crítica aos outros prêmios."

